DNB advarer: Stor fare for nedgangstider

DNB Markets advarer mot at faren for en global nedtur har økt vesentlig.

Meglerhuset er ute med en såkalt makroscore (se faktaramme), en slags rating av tilstanden i viktige økonomier. Og nå ringer alarmklokkene.

Meglerhuset skriver i den ferske rapporten at den globale resesjonsindikatoren har steget vesentlig denne høsten.

Den formelle definisjonen på resesjon i et land er gjerne nedgang i verdiskapningen - bruttonasjonalproduktet - i minimum to kvartaler på rad. I verdensøkonomien er det litt andre definisjoner.

DNB anslår veksten i verdensøkonomien i 2020 til under 3 prosent. Dette ses ofte på som grensen for en global resesjon.

Fakta DNBs makroscore ↓ Makroscoren er en vektet indeks fra syv økonomier: USA, Kina, eurosonen, Japan, Storbritannia, Sverige og Norge.

Dataene representerer åtte sektorer, blant annet bolig- og arbeidsmarkedet i husholdningssektoren.

Kategoriene får en score fra -2 til +2, der 0 er en nøytral score.





Les også: Norske kroner raser - slik blir du rammet

Klar forverring

Den globale makroindikatoren til DNB toppet seg i juli 2018 med en score på 0,54. Men nå etter en nedgang fem måneder på rad er indikatoren nede på -0,43.

Ut fra scoren til DNB har sannsynligheten for en resesjon i verdensøkonomien økt fra 50 prosent i august til hele 78 prosent nå i oktober.

Det er den mest negative scoren siden eurokrisen i 2012. Det er særlig i USA at indikatoren viser fare på ferde, selv om det er høyere sannsynlighet for en global nedgang enn nedgangstider i USA.

Les også: Synes du renten er lav - da har denne strategen en beskjed til deg

Mye å gå på

For et drøyt år siden vokste verdensøkonomien mer enn det vi kan vente oss over tid. Nå er veksten ifølge DNB godt under kapasiteten.

Nedgangen i verdensøkonomien drives av en nedgang i eksporten. Opptrappingen i handelskrigen mellom USA og Kina er hovedsynderen. Denne handelskrigen forårsaker usikkerhet, fallende investeringer og industriproduksjon, og dermed lavere økonomisk aktivitet.

Og svakheten gjør seg også gjeldende i både Norge og Sverige. En global nedtur vil få følger for de to landene, selv om både Norge og Sverige har sterkere eksportbedrifter enn mange av de større landene.

Les også: Amerikansk straffetoll på EU-varer rammer hardt

Mer markant nedgang

Vår oljedrevne økonomi har hatt en mer moderat nedgang enn i andre land, det vil si i de overordnede økonomiske nøkkeltallene. Men pass på:

DNB skriver at selv om det tar lengre tid før den globale nedturen rammer Norge, har svekkelsen i nøkkeltallene vært mer markant i Norge denne høsten enn i mesteparten av de andre landene.