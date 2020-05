DNB fryktet boligkollaps - nå ser de et boligmarked som fremdeles fungerer

Klokken 11 kommer fasiten for det norske boligmarkedet i april. Den behøver ikke å bli så ille som man kunne frykte.

Daglig leder Terje Buraas i DNB Eiendom er overrasket over hvor godt boligmarkedet har holdt seg i den første koronamåneden med full nedstengning:

- Det mest positive med aprilmåned er at volumet falt langt mindre enn hva vi forventet. Våre tall viser en nedgang på 12-13 prosent, og det gjelder alle boligtyper, sier Buraas.

Han påpeker at bransjen heldigvis kom tidlig i gang med å iverksette gode tiltak for trygge boligvisninger.

- Disse tiltakene har blitt tatt godt imot i markedet. Det har vært mye folk på mange av visningene, og i enkelte regioner har omsetningen av boliger vært høyere enn samme periode i fjor. Det gjelder spesielt Innlandet, Nordland og Troms Finnmark.

Les også: Boligprofetens hemmelige oppskrift på boligkrakk

Greie OBOS-tall

IKKE SÅ ILLE: Boligmarkedet i april ble ikke så ille som Terje Buraas i DNB Eiendom fryktet. Foto: Stig B. Fiksdal

Men som vanlig er det mest spennende prisutviklingen. OBOS-prisene svinger mer enn totalmarkedet, men deres tall viser uendrede priser i Oslo-området i april og en oppgang på 0,3 prosent på landsbasis.

Siden desember 2019 er prisene på brukte OBOS-boliger i hovedstaden opp hele 9,3 prosent, men det henger også sammen med en svak desember måned. Ifølge OBOS påvirket koronakrisen i liten grad deres marked i foregående måned som også hadde påskeuken.

Normalt er april en god måned i det norske boligmarkedet. I april 2019 steg boligprisene med 0,8 prosent, men var uendrede når vi korrigerer for det som er normale svingninger i måneden.

Året før var apriloppgangen hele 1,8 prosent, mens boligprisene steg med 0,5 prosent i 2017. Det blir neppe prisoppgang i år, men heller ikke noe sterkt fall.

Ikke dramatisk

- Når det gjelder prisutvikling, ser vi en nedgang, men ikke noe dramatisk. Våre tall viser at 60 prosent av boligene i april ble solgt noe under prisantydning, mens resten ble solgt til prisantydning eller over. Enkelte objekter har gått langt over, slik vi ser i et normalmarked, kommenterer Buraas.

Han sier at av storbyene har Bergen hatt en sterk utvikling. Her er omsetningsvolumet bare ned rundt 5 prosent, og DNBs tall indikerer uendrede priser fra mars. I Oslo forventer DNB en prisnedgang på rundt 1 prosent, og i resten av landet et fall i boligprisene på 1-2 prosent.

I mars falt boligprisene med 1,4 prosent på landsbasis og med 1,5 prosent i Oslo. Da hadde prisene i hovedstaden steget med 2,9 prosent de seneste tolv månedene.

Handelsbanken Capital Markets skriver i morgenrapporten at nedgangen i boligprisene for mars må sies å være relativt mild sammenliknet med den markerte oppgangen i den registrerte arbeidsledigheten.

Les også: Dette kråkeslottet kan bli ditt, men det er én stor hake

Frykter ikke stort fall

Bankens eksperter tror at boligprisene de nærmeste månedene vil kunne falle litt videre. Tilbudet i markedet er noe høyere enn etterspørselen, men Handelsbanken frykter ikke en veldig stor priskorreksjon.

Og fremover kan tilbudet av boliger avta som følge av at mange boligselgere ser an utviklingen på koronakrisen. Men, de kommende årene blir det trolig mindre boligprisvekst enn det Handelsbanken antok tidligere.

Det skyldes at veksten i det husholdningene har å rutte med etter skatt, den disponible inntekten, vil vokse mindre enn tidligere ventet. Årsaken er høyere arbeidsledighet og lavere lønnsvekst.