DNB: Han knuser konsernsjefen i lønn

Ottar Ertzeid er den suverene lønnskongen i DNB og tjener flere millioner mer enn konsernsjefen.

Ertzeid var i mange år leder av Markets-aktivitetene i DNB (se nedenfor), men overtok Kjerstin Braathens stilling som finansdirektør i forbindelse med lederskiftet i fjor høst.

Braathen tok med virkning fra 1 september over etter den mangeårige DNB-sjefen Rune Bjerke.

I 2018 dro Ertzeid inn hele 13,73 millioner kroner i lønn, bonuser og andre godtgjørelser, hvorav fastlønnen bidro med drøyt 9,2 millioner. Ertzeids fastlønn var større enn det daværende konsernsjef Rune Bjerke til sammen fikk utbetalt i godtgjørelser.

Over 13 millioner

Nå er årsrapporten til DNB for 2019 klar, og den viser at Ertzeid igjen troner suverent på lønnstoppen. Han hadde en avtalt fastlønn for 2019 på 6,2 millioner kroner, men samlede utbetalinger i fjor utgjorde hele 13,1 millioner.

Utbetalt lønn i 2019 for Ertzeid utgjorde nesten 8,8 millioner kroner, mens bonusutbetalingene stod for 3,5 millioner kroner. I tillegg er det noen andre godtgjørelser.

Ertzeid byttet altså jobb 1. september, så i to tredjedeler av året var han ansvarlig for det lukrative aksje-, rente- og valutaområdet i Norges desidert største bank. Det har så langt ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Ertzeid.

Han har altså overtatt stillingen til Kjerstin Braathen. Nettavisen spurte i juni i fjor Braathen om hva hun ville få av lønnsbetingelser. Svaret fra styreleder Olaug Svarva var at hun skal ha en konkurransedyktig lønn, og styret i DNB besluttet at hun skal ha om lag de samme betingelsene som Rune Bjerke.

- Det betyr at betingelsene skal være på linje med Bjerkes, sa Svarva for ni måneder siden.

Nesten 9 millioner

Av årsrapporten for fremkommer det at Kjerstin Braathen mottok snaue 7,7 millioner kroner i fast lønn i fjor, mens totale godtgjørelser var 8,8 millioner. I 2018 var Braathen finansdirektør i DNB.

Da mottok hun til sammen 6,4 millioner kroner, hvorav fastlønnen utgjorde 4,2 millioner. Men fjoråret er altså noe misvisende sammenliknet med 2018 på grunn av jobbskiftet.

TJENTE 9 MILLIONER: DNBs avgåtte konsernsjef Rune Bjerke tjente rundt 9 millioner kroner både i 2018 og i 2019. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Den avgåtte konsernsjefen Rune Bjerke stakk av med totalt 8,7 millioner for åtte måneders innsats gjennom fjoråret. Han hadde i 2018 en fastlønn på 5,85 millioner kroner og en total godtgjørelse på ca 9 millioner.