DNB-kunden Magnus ble oppringt av DNB-nummer: Nå advarer han mot svindelforsøk

Magnus Woo Kjesrud ble usikker da han ble oppringt av DNBs kundesenter-nummer, men én ting fikk han til å reagere.

I helgen ble det kjent at DNB blir brukt i svindelforsøk, men dette var på SMS og e-post.

- I dag er det noen som prøver å lure mange av dere ved å sende denne mailen. I tillegg har det gått ut flere SMS med samme ordlyd og med 915 04800 som visningsnummer. Dette er ikke fra oss, så ikke trykk på lenken! advarte DNB på Facebook.

Nå ser DNB en endring i svindelforsøkene, hvor svindlerne har forfalsket avsendernummeret slik at det ser ut som det kommer fra DNB. Dette ble Kjesrud utsatt for torsdag formiddag.

- Jeg ble oppringt av 915 04 800, hvor de sa at de kom fra DNB og at min kortinformasjon er blitt delt. Jeg fikk beskjed om å trykke 1 for å få mer informasjon, men da la jeg på, forteller han til Nettavisen.

Så tok han kontakt med DNB for å informere om svindelforsøket.

Ny type svindel

Terje Aleksander Fjeldvær, leder for DNBs bedrageriforebyggende enhet, sier at de kjenner til at det har vært noen få tilfeller av dette de siste dagene. De har blitt informert om at kunder får beskjed om at kortet er sperret.

- Trykker du 1, mottar du en SMS hvor du blir bedt om å legge inn kortinformasjon og BankID. Denne meldingen kommer imidlertid med landskoden 380 foran nummeret, og det er fra Ukraina, sier Fjeldvær.

Han forteller at det ikke er krise å trykke på lenken du mottar, da det er først når du legger inn informasjonen de ber om at det er fare for tap.

- Vi har kun et par-tre saker hvor folk har delt denne informasjonen via lenken de har mottatt, sier Fjeldvær.

KJENT PROBLEM: Terje Fjeldvær i DNB sier at de er kjent med problemet med svindelforsøk. Foto: (DNB)

Fjeldvær forteller at denne typen svindel er relativt ny for DNB. De kjenner imidlertid til at andre banker har opplevd lignende saker, og det er også noe de vet har skjedd i Sverige og Danmark.

Reagerte på maskinstemme

Spesielt én ting som fikk Kjesrud til å reagere på oppringingen, var at det var en maskinstemme, og det var åpenbart at det var en innspilt tape.

- Den ble avspilt om igjen, og jeg måtte høre et par ganger før jeg bestemte meg for å legge på, sier han.

Stemmen var heller ikke så god, for selv om det var norsk tale, var det tydelig at det ikke var et menneske som snakket. Han er usikker på om han var et tilfeldig «offer» eller om svindlerne strategisk går etter DNB-kunder.

- Det er jo litt betimelig at jeg er kunde hos DNB. Men jeg vet ikke om de vet det, sier han.

Advarer

Fjeldvær sier at de har for få saker til å kunne si noe om det er tilfeldige nordmenn som blir oppringt - eller om det er DNB-kunder.

- Er du usikker på om det er DNB som ringer eller om det er et svindelforsøk, bør du legge på, og kontakte kundesenteret vårt for å høre. Samtidig er det viktig å påpeker at vi aldri sender lenker hvor du blir bedt om å oppgi kortinformasjon eller BankID, sier han.

Dette er derfor et varselstegn.

- Vi advarer mot dette så ofte vi kan. Vær kritisk om du mottar en e-post, SMS eller telefon fra det som ser ut som er fra oss, og tenk om det er naturlig at du mottar dette, sier han.