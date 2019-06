DNB: Mange boliger i Oslo selges over prisantydning

Ifølge DNB Eiendom har det vært en «vårflom av leiligheter» i boligmarkedet i mai. Antall tilgjengelige boliger i begynnelsen av forrige måned utgjorde 22.300, og dette antallet økte til 23.900 ved slutten av mai. Mange av boligene i Oslo-området går over prisantydningen.

- Tidligere i år ble godt over 50 prosent av boligene i Oslo solgt til over prisantydning, i mai var denne andelen på 53 prosent, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Nettavisen Økonomi om boligprisene i Oslo i år.

Langt over

En leilighet som gikk godt over prisantydningen, var oppussingsobjektet Colletts gate 25 (se bildet) ved St. Hanshaugen. Buraas sier at prisantydningen her var på 5,8 millioner kroner, men salgsprisen endte på 6,35 millioner, altså 550.000 kroner over.

GODT OVER PRISANTYDNING: Dette oppussingsobjektet ved St. Hanshaugen i Oslo gikk for 550.000 kroner over prisantydningen. Foto: (DNB Eiendom)

- Både privatpersoner og aksjeselskap var på listen, og det var 20 stykker, forteller Buraas.



- Men det er langt mellom der det tar helt av på visningene, og det er ikke en haussing av markedet som vi så i 2016. Det skyldes at det er mange tilgjengelige boliger i markedet, sier han.

Skriker etter rekkehus

- Hva slags type boliger er det som særlig går over takst?

- Noe som hele Norge skriker etter, er rekkehus og tomannsboliger, svarer Buraas. Det skyldes blant annet prisen på eneboliger, svarer Buraas, Spesielt om vinteren selges det få eneboliger, men i år er det solgt flere eneboliger enn normalt. Prisene er imidlertid høye.

- Ja, en enebolig i Oslo koster i gjennomsnitt 12-13 millioner, et rekkehus 7-8 millioner. I resten av Norge er prisene henholdsvis 4,5 millioner kroner og 4 millioner, forteller Buraas.

- Henger takstene igjen i et stigende boligmarked?

- Når vi setter prisene, ser vi oss i bakspeilet. Da jeg begynte med dette for 25 år siden, kunne vi bomme med prisantydningen med 20 prosent. Men bommer vi med 5 prosent nå, dukker ikke folk opp på visningene, fordi de er så godt opplyst via informasjon de får fra nettet, svarer Buraas.

Spredt seg

- Han mener boligprispresset i Oslo har spredt seg som «en kule». Med den nye Follobanen vil det ta ti minutter med toget til Ski, en halv time til Moss.

- Vi så det samme på den andre siden av fjorden, hvordan prispresset spredte seg fra Asker, via Drammen og nedover mot Tønsberg. Det ser positivt ut for boligmarkedet i byer som Kristiansand og Stavanger, sier Buraas. I Stavanger falt boligprisene mye etter oljenedturen, men markedet har begynt å hente seg inn igjen.

- Det er riktig nok små volumer i Stavanger, men det er en helt annet positivitet i markedet etter nedturen i olje- og oljeservicebransjen, sier han.

Bakspeilet

DNB Eiendom er med sine 18-19 prosent markedsleder i det norske boligmarkedet sammen med Eiendomsmegler 1. I gjennomsnitt selger Buraas og kollegaene rundt 25.000 boliger i året. Mai måned var særdeles god, med 2500 solgte boliger totalt, hvorav 2200 i bruktboligmarkedet.

- Vi er overrasket over volumene og har solgt flere boliger enn forventet. Det har vært veldig mange boliger til salgs i Oslo, men også høyere volumer i kystbyene i Østfold og Vestfold. Derimot har det vært litt færre boliger til salgs på Romerike og i Follo, sier Buraas.

Prismessig er imidlertid første kvartal best for selgerne. Da er det færre selgere å konkurrere med, mens antall kjøpere er det samme. DNB spådde for øvrig at bruktboligene i mai ville stige med inntil 1 prosent i Oslo og mellom 0 og 0,5 prosent i resten av landet. Fasiten fra Eiendom Norge ble altså svake 0,1 prosent i Oslo og 0,7 prosent på landsbasis.

Friksjon

Buraas peker på at omsetningen i lokalmarkedene er litt avhengig av flyten i det enkelte markedet. Det kan gå noe tid fra man eksempelvis selger en enebolig til man får kjøpt en leilighet. Omsetningen påvirkes dermed av tidspunktet for overtakelse og når boligene frigis.

- Hvilke områder i Oslo er spesielt populære?

- Boliger i sentrum og i Oslo vest, her er det solgt mer enn det vi hadde trodd. Det er mange som vil bo innenfor Ring 2, men markedet i Oslo øst er kommet tilbake, svarer Buraas. Han peker på at boligmarkedet på østkanten må følges nøye i en tid der rentene stiger.

Slår hardere

- Belåningsgraden slår mye høyere ut i Oslo øst, det samme gjør boliglånsforskriftens krav om maksimalt fem ganger inntekten i gjeld. Det skyldes at det er flere som bor alene i Oslo øst, og det er flere husstander her som forsørges bare av en inntekt, understreker Buraas.

- Er det noe annet som slår deg med boligmarkedet i hovedstaden?

- At private investorer vender tilbake. De var i en periode helt ute av markedet, men nå kjøper de en leilighet istedenfor aksjer. Når det gjelder profesjonelle investorer, kjøper de et helt bygg. En ny bestemmelse i eierseksjonsloven gjør at man maksimalt kan eie to leiligheter i et sameie.

Fem-seks år

- Hvilke råd vil du nå gi til boligkjøpere ?

- For de fleste boligkjøpere spiller det svært liten rolle om prisene går opp og ned, fordi de kjøper og selger i det samme markedet, svarer Buraas.

- Du skal også eie boligen i noen år for å få igjen transaksjonskostnadene, på grunn av den lave prisveksten. Det gjelder spesielt i et sameie, der du må betale dokumentavgift. Nå bør du regne med å eie boligen i fem til seks år før du får igjen transaksjonskostnadene. Er tidsperspektivet ditt to til tre år, bør du leie i stedet.