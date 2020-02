DNB med gigantsatsing på fornybar energi

DNB skal investere mange hundre milliarder i fornybar energi de nærmeste årene.

Det er en optimistisk konsernsjef Kjerstin Braathen som legger frem tallene for fjerde kvartal.

- Norsk økonomi går fortsatt veldig bra, selv om vi venter at veksten blir litt lavere de neste årene. Norsk næringsliv er inne i en veldig spennende omstilling, og vi ser at mange næringer jobber med å utvikle bærekraftig teknologi.

- Dette er også et viktig tema for DNB, som skal bidra med 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur de neste fem årene, sier Braathen i en børsmelding torsdag morgen.

Historisk lavt

DNB hadde i 2019 tapsavsetninger på 2191 millioner kroner. Det mener storbanken er relativt lavt i et historisk perspektiv. Av disse avsetningene kom 178 millioner kroner i fjerde kvartal. DNB-konsernet har totalt nærmere 1700 milliarder i utlån, slik at tapene utgjorde om lag 1,3 prosent av utlånene ved årsskiftet.

Tapene er likevel høyere enn i «unntaksåret» 2018, da tilbakeføringene av nedskrivninger var høyere enn tapene.

Innskyterne får svi

Ellers viser kvartalsrapporten at innskuddsmarginen til banken i personmarkedet har økt kraftig i takt med det økende rentenivået siden 2018.

I slutten av 2017 var denne innskuddsmarginen lave 0,17 prosentpoeng, men den ved utgangen av fjoråret var økt til 0,87 prosentenheter.

Til gjengjeld er fortjenesten på utlån til personkundene langt lavere. Her har fortjenestemarginen i samme tidsrom falt fra 1,87 prosent til 1,29 prosent. Den samlede fortjenestemarginen er derfor noe ned.

Revolusjon

Braathen og DNB er også opptatt av det de kaller en digital sparerevolusjon. I fjor solgte DNB fond for 2 milliarder kroner bare i spare-appen til banken. Det er ifølge DNB en større omsetning enn de fleste aktørene i markedet har på alle sine plattformer.

- Vi tror veldig på å gjøre smart sparing lett, rimelig og tilgjengelig, sier Braathen.

Les også: DNB advarer mot helt ny bedragerimetode

Traff brukbart

Banken satt igjen med et resultat før tap på 7,1 milliarder kroner i fjerde kvartal, litt svakere enn ventet. Analytikernes forventninger tilsa i gjennomsnitt at DNB-konsernet skulle ha totale inntekter i fjerde kvartal på 13,26 milliarder kroner. Fasiten ble 13,2 milliarder.

Ekspertene spådde et resultat før tap og nedskrivninger på 7,35 milliarder og et resultat før skatt på 6,88 milliarder. Her ble resultatet marginalt bedre.

Årsresultat for 2019 ble 25,7 milliarder kroner, som er drøyt 1,4 milliarder mer enn året før. Styret i DNB foreslår et utbytte på 9 kroner per aksje etter det storbanken betegner som et innholdsrikt år med høy aktivitet.

Det betyr over 14 milliarder utbyttekroner til eierne, hvorav staten stikker av med en god del (se nederst).

Les også: DNB spår ny kronenedtur

Veldig fornøyde

- Vi er veldig godt fornøyde med det vi har fått til sammen med kundene våre i 2019. Økt aktivitet i alle segmenter førte til en utlånsvekst på over 50 milliarder kroner. Pengene har realisert boligdrømmen for mange familier og ført til økte investeringer i norsk næringsliv, sier Braathen.

DNB hadde i tredje kvartal i fjor et økt overskudd, men kundene har ikke vært fornøyd med Norges desidert største bank.

- Vi er ikke fornøyd med de resultatene. Det å jobbe med å øke kundetilfredsheten for kundene våre er noe av det viktigste vi gjør, sa DNB-sjefen Kjerstin Braathen til Nettavisen etter presentasjonen.

DNB er det nest mest verdifulle selskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på nesten 257 milliarder kroner onsdag ettermiddag. Staten ved Næringsdepartementet eier 34,3 prosent av aksjene i DNB, Sparebankstiftelsen DNB 8,2 prosent, Folketrygdfondet 6,1 prosent.

DNB-aksjen har som grafen under viser, gått opp og ned som en jo-jo det seneste året. Aksjen er siden nyttår ned 0,2 prosent, men opp 14,1 prosent det seneste året.