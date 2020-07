DNB setter ny tapsrekord - men tallene bedre enn fryktet

DNB har aldri hatt så store tapsavsetninger, men gjør det langt bedre enn det analytikerne fryktet.

Selv om koronakrisen slår hardt for norsk økonomi, er DNB-tallene oppløftende ut fra forventningene.

- Situasjonen er fortsatt krevende for mange, både folk som er permitterte og bedrifter som kjemper for å få endene til å møtes. Men norsk økonomi lander på beina, og mye ser lysere ut enn ved utgangen av forrige kvartal.

- Dette gjelder blant annet for forbrukertillit, eiendomsmarkedet, folks forbruk, sysselsetting og oljepris, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i en børsmelding mandag morgen.

Kvartalsregnskapet viser at netto renteinntekter for Norges desidert største finanskonsern falt fra 9,58 milliarder kroner i 2019 til 9,45 milliarder.

Resultatnedgang

Resultatet før skatt var derimot ned i perioden fra 7,70 milliarder kroner til 6,3 milliarder. Estimatene fra bankanalytikerne tilsa et resultat i andre kvartal på ca. 3 milliarder kroner.

Den store forskjellen fra resultatene i fjor er tap og tapsavsetninger på utlån og garantier. Nettavisen skrev i helgen at DNB-analytikerne i snitt ventet tapsavsetninger på 3,6 milliarder kroner i foregående kvartal. Det inkluderer både konstaterte tap og ikke minst avsetninger for fremtidige utlånstap.

Regnskapet viser samlede tap og tapsavsetninger på 2,12 milliarder kroner, slik at avsetningene i første halvår utgjør 7,9 milliarder. I første kvartal tok DNB tapsavsetninger på nesten 5,8 milliarder kroner.

Ned 63 prosent

DNB skriver i børsmeldingen at tapsavsetningene i DNBs regnskaper fortsatt er høyere enn normalt. Avsetningene har likevel falt med 63 prosent fra første kvartal. Det skyldes i første rekke tapsavsetninger knyttet til de oljerelaterte næringene, som i kvartalet var på om lag 1,9 milliarder kroner.

Det er 742 millioner kroner lavere enn det DNB tok av tap og avsetninger på oljerelaterte næringer i årets tre første måneder.

Olje, gass og offshore står for hele 88 prosent av DNB-konsernets tapsavsetninger, mens tapene for andre bedriftskunder og personkunder er lave.

-Fortsatt vil det være krevende for noen bransjer framover, for eksempel offshore, sier Braathen i børsmeldingen. Usikkerheten er fortsatt større enn normalt, både med tanke på smitteutvikling og hvordan økonomien vil hente seg inn igjen etter krisen.

Drøyt 7 milliarder

Halvårstapene er noe høyere enn helårstapene under både finanskriseåret 2009 og ettervirkningene av oljenedturen i 2016. I begge disse årene utgjorde de samlede tapsavsetningene drøyt 7 milliarder.

Braathen sier at mange av kundene har hatt et krevende kvartal, og DNB-sjefen er imponert over næringslivets evne til omstilling. Heldigvis har mange bransjer fått hjulene i gang raskere enn vi trodde.

- I en undersøkelse blant våre bedriftskunder oppgir to av tre bedrifter at de nå opererer som normalt. For tre måneder siden var det 60 prosent som enten hadde redusert drift eller var helt stengt, sier Braathen.

Etter seks måneders drift sitter DNB igjen med et resultat før skatt på 11,37 milliarder kroner, ned fra 16,7 milliarder etter første halvår av 2019. Tapsavsetningene i perioden har økt fra lave 766 millioner kroner til 7892 millioner.

Dårlig børsutvikling

DNB-aksjen har ikke hatt noen god utvikling verken hittil i år eller det seneste året. Fasiten for begge periodene viser en nedgang på 21 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned henholdsvis 14 prosent siden årsskiftet og 9,2 prosent siden begynnelsen av juli 2019.

Saken oppdateres utover dagen.