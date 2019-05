DNB spår nytt hopp i boligprisene i Oslo

Boligprisene i Oslo kan få et nytt hopp i 2020 og 2021. Den lave boligbyggingen i hovedstaden fremover får skylden.

BJØRVIKA (Nettavisen Økonomi): Det var under et stort boligseminar i forrige uke i regi av storbanken, at spådommen kom. Dermed er DNB, i hvert fall eiendomsfolkene i banken, på linje med aktører som Selvaag Bolig, Boligprodusentenes Forening og tidligere Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann:

Politikerne og planmyndighetene godkjenner for tiden et svært lavt antall med nye boliger i hovedstaden. Det er nødt til å få priskonsekvenser om noen år, fordi det tar tid fra en boligutbygger har fått godkjent sine planer til boligen kan overleveres kjøperne.



- Ferdigstillelsestoppen nås nå i år og vil falle mot slutten av året. Befolkningsveksten i Oslo tilsier 3500 nye boliger i året, sa banksjef Olav T. Løvstad, som leder eiendoms- og entreprenørsegmentet i Norges desidert største bank.

SPÅR PRISØKNING: Banksjef Olav T. Løvstad i DNB tror boligprisene i Oslo vil få et løft i 2020 og 2021. Foto: DnB



Markant underskudd



- Vi vil få et markant tilbudsunderskudd i 2020 og inn i 2021 med den igangsettingen vi ser nå. Det ligger an til å bli prisøkninger i disse årene, fortsatte han. Det som kan dempe prisøkningene, er en moderat økning i renten.

Løvstad kunne fortelle om en god og stabil aktivitet i boligmarkedet for deres del, med mye finansiering av nye boligprosjekter.

- Boligporteføljen har vokst med 13 milliarder fra i fjor til 54 milliarder. De seneste tre årene har det vært en netto vekst på 50 prosent i boligporteføljen, sa han på seminaret, som hadde samlet over 200 deltakere.



Verken krasj eller rekyl



Men DNBs makroøkonomer er ikke like sikre på et nytt prishopp, selv om de har et mer nasjonalt perspektiv.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sa i sitt innlegg at de spår verken krasj eller rekyl, men en vekst i boligprisene i år og neste år på 2-2,5 prosent.

- Et solid arbeidsmarked, økt kjøpekraft, urbanisering og at alle vil eie sin egen bolig, trekker opp prisene. Demperen vil være et stort antall boliger for salg, lavere befolkningsvekst og høyere, men fortsatt lave renter. Det vil slå inn i folks lommebok, og tilbudssiden demper prispresset på sikt, sa sjeføkonomen.

INGEN REKYL: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets ser ikke for seg noen rekyl i boligmarkedet, men heller ikke noe krasj. Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix)

Stort prisfall?



Dermed har hun og andre sjeføkonomer som Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets en annen tilnærming. Andreassen advarte for halvannet år siden mot et fall i de norske boligprisene på 30-40 prosent.

Tall fra Eiendom Norge ved utgangen av april viser en økning i boligprisene på 2,2 prosent de seneste tolv månedene. I Oslo er prisene 3 prosent høyere enn i april 2018.