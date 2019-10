DNB-tjenester nede

DNB har problemer med nett- og mobilbanken fredag morgen.

– Kunder vil oppleve at de ikke får tilgang til nettbanken, og at kort ikke fungerer, men kortbetaling vil gå over på reserveløsning, sier Vidar Korsberg Dalsbø, pressevakt i DNB, til NTB.

Han forteller at det jobbes på spreng med å løse problemene.

– Vi har en formening om hvor problemet ligger, men det er for tidlig å friskmelde, sier han.

Problemene startet rundt klokken 7.30 fredag morgen.

