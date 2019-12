DNB varslet norsk kronesjokk - snur dagen før dagen

DNB Markets er trygge på hva sentralbanksjef Øystein Olsen vil si etter det viktige rentemøtet torsdag.

DNBs meglerhus kommer dagen før Norges Bank holder sitt rentemøte med en månedlig oppdatering om rente- og valutmarkedet.

Det er i utgangspunktet vågalt, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til Nettavisen Økonomi de er så sikre på hva Øystein Olsen vil komme med i morgen, at de likevel tar sjansen.

Men i sin forrige månedsrapport spådde DNB at kronen kunne svekke seg helt ned til 10,40 mot euro frem mot årsskiftet. Historisk svekker kronen seg mot slutten av året, men det har ikke skjedd i år (se grafen under):

KOM I OKTOBER: Den kraftige kronesvekkelsen mot euro kom i oktober (stigende kurve), siden har kronen styrket seg.

Rett over 10 kroner

Tvert imot er kronen noe styrket og handles torsdag ettermiddag i det profesjonelle valutamarkedet til 10,03 mot euro.

Valutaekspertene i Norges desidert største bank medgir at utviklingen i november og desember ikke ble helt som de hadde sett for seg. Stemningen i markedet bedret seg, som har talt for små valutaer som den norske kronen.

De internasjonale kapitalmarkedene har ikke vært like bekymret for veksten i verdensøkonomien som de var for noen måneder siden. Og, det tradisjonelle salget av norske kroner mot slutten av året skjedde i år i oktober.

Større svingninger

Men handelskrigen mellom USA og Kina ventes å fortsette, som også påvirker veksten i norsk økonomi. Det fører igjen til større svingninger i valutamarkedet og en skepsis mot norske kroner, som kan gi en svekkelse.

Så nå nøyer DNB seg med å spå en kronesvekkelse tre måneder frem i tid til 10,10 kroner og en videre svekkelse ut året til 10,20.

Den svake kronen er imidlertid ikke nok til å få Norges Bank til å sette opp styringsrenten fra dagens nivå på 1,50 prosent.

I motsatt retning trekker en svakere vekst i norsk økonomi. Den viktige kjerneinflasjonen, som Norges Bank styrer rentene etter, ventes å holde seg rundt det langsiktige målet på 2 prosent.

Uendrede renter

DNB Markets spår derfor uendrede renter ut 2020 og tror også at Norges Bank signaliserer dette på rentemøtet torsdag. Så si alle ekspertene venter at sentralbanken holder styringsrenten i ro neste år, et unntak er sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Videre venter ekspertene i DNB at veksten i den amerikanske økonomien vil avta. Det kan føre til ytterligere renetenedsettelser fra den amerikanske sentralbanen, men et tidligere anslått rentekutt i mars spås nå å komme i juni.

I Europa går det også mot uendrede renter, og den svenske Riksbanken vil holde styringsrenten på null etter den ventede renteøkningen fredag morgen. Denne rentebeslutningen offentliggjøres en halv time før Norges Bank melder fra til omverden.

Dollaren spås å styrke seg til litt under 9 kroner ett år frem i tid, mens DNB har lagt inn en stabil kurs mot svenske kroner fremover på 0,96. Det er som i dag.