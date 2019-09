DNB vil videreselge data om kundenes handlemønster

Storbanken DNB vil tjene penger på å selge anonymisert statistikk om sine kunders handlemønstre til offentlige og private aktører, melder NRK.

Enorme mengder informasjon om kundenes transaksjoner, hvilket kort og betalingsløsning som brukes, samt om geografi, kjønn og alder skal brukes til å lage den anonymiserte statistikken.

– Hvis folk bruker kortene sine, får banken data om transaksjonene. Så samler vi all den informasjonen og anonymiserer den. Informasjonen vi bruker videre kan ikke spores tilbake til deg som kunde, sier informasjonsdirektør Even Westerveld til NRK.

Han sier at dataene kan brukes til byplanlegging, kartlegging av kollektivtrafikk og handlemønster. Informasjonsdirektøren understreker at banken ikke skal selge data om enkeltkunder, og at dette er noe DNBs kunder kan reservere seg mot.

Seniorrådgiver Jan Henrik Nielsen i Datatilsynet sier til kanalen at transaksjonsopplysninger er noe mange opplever som privat, og at det derfor er svært viktig at hensynet til personvernet blir godt ivaretatt og bevissthet rundt anonymiseringsprosedyrer.

Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, advarer om viktigheten at det ikke er mulig å finne identiteten til brukerne, og hvilket nivå statistikken kan brytes ned på.

DNBs informasjonsdirektør opplyser at det foreløpig er uklart hvor små enheter de vil bryte ned statistikken på, om det vil være snakk om byer, bydeler eller postnummer.

