DN: Den nye sjefen for Oljefondet har plassert formuen i skatteparadis

Stiftelsen til Nicolai Tangen har fond som er registrert på Cayman-øyene, hevder Dagens Næringsliv.

Nicolai Tangen ble tidligere i dag presentert som den nye sjefen for Oljefondet. Han tar over etter Yngve Slyngstad som har hatt jobben siden 2008.

Tangen er administrerende direktør i selskapet AKO Capital, som han stiftet i 2005, og som har gjort ham til milliardær.

I forbindelse med at han flytter til Norge og blir sjef for Oljefondet, bryter han alle bånd til dette selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

Andeler i Ako-fond

Samtidig har Tangen de siste årene overført deler av sin formue til stiftelsen Ako Foundation. På pressekonferansen torsdag sa han at han har lagt inn cirka fem milliarder kroner i stiftelsen.

Stiftelsens regnskap viser at det er andeler i Ako-fond som er lagt inn. Disse fondene er registrert på Cayman-øyene, som er et skatteparadis.

Når Tangen flytter hjem til Norge flagger han formuen hjem, og vil skatte til Norge. I praksis betyr dette blant annet rundt 60-70 millioner i formuesskatt, anslår han selv.

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttaler dette til DN:

«Nicolai Tangen har vært helt åpen om sine økonomiske forhold, også om at Ako-fund ltd. er registrert på Caymanøyene. Dette er helt vanlig for slike forvaltningsselskaper.»

Kunstelsker

Ako Foundation er en stiftelse som gir penger til formål innen veldedighet, utdanning og kunst. Spesielt sistnevnte er Tangen lidenskapelig opptatt. Han har blant annet en kunstsamling på over 2.000 kunstverk.

Tidligere torsdag fortalte Nettavisen om hvordan denne lidenskapen ble grunnlaget for en stor konflikt i Tangens hjemby, Kristiansand.

Det startet med at Nicolai Tangen i 2018 bestemte seg for overføre store deler av kunsten til Ako Foundation, og at byen kunne vise frem denne kunsten ved et nytt museum. Totalt overførte han 450 millioner kroner til denne stiftelsen.

Med det ble det store, og etterhvert kontroversielle prosjektet «Kunstsiloen» født. Politikerne benyttet seg av anledningen, og bevilget store summer til prosjektet. I tillegg fikk de Kulturdepartementet med på å sprøyte inn 175 millioner til kunstsiloprosjektet.

I perioder har det haglet med leserbrev, forsideartikler og lange Facebook-tråder om prosjektet etterhvert som budsjettsprekker, forsinkelser og overoptimistiske budsjetter har dukket opp i nyhetsbildet. Det har blitt kalt «byens styggeste bygg», og et «ran av skattebetalerne».