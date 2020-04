DNs eier har tapt hele egenkapitalen

Lønnskutt, permitteringer og ansettelsesstopp.

Dagens Næringslivs eierkonsern NHST har brukt hele egenkapitalen, melder Klassekampen.

Det hele startet i fjor høst, da konsernet sto overfor omstillingsprosesser og kuttrunder både i Morgenbladet og i DN. Da ble det kjent at Morgenbladet måtte spare åtte millioner kroner, og tilbød de ansatte sluttpakke. Verre var det for Dagens Næringsliv, som fikk beskjed om å kutte 30 millioner kroner, det meste i form av nedbemanning.

Nye kutt

Ikke mange månedene ut i 2020 måtte NHST igjen kutte kostnadene, og 25. mars ble det sendt ut en pressemelding om at DN permitterte 19 ansatte, og at konsernet kutter 70 millioner kroner gjennom permitteringer, lønnskutt og ansettelsesstopp.

Konsernregnskapet for første kvartal viser at konsernet har et driftsunderskudd på 94 millioner kroner, ifølge Klassekampen. Avisen skriver videre at egenkapitalen nå viser minus 20 millioner kroner, og at dette hovedsakelig er på grunn av at verdien til datterselskapet Mention har blitt kraftig redusert på grunn av koronakrisen.

- Resultatene for første kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor er forbedret med 10 millioner kroner til tross for koronakrisa, sier konsernsjef Hege Yli Melhus til avisen.

Etterskudd

Magne Lerø, kommentator og redaktør for ledelsesmagasinet Dagens Perspektiv, mener at konsernet havnet på etterskudd i den digitale utviklingen av medieøkonomien etter finanskrisen i 2008.

Han får støtte av medieprofessor Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI.

- Hvis man blir hengende etter i den digitale omstillingen, ender man opp med å få en strukturell krise og kollaps. Og da er det bare et tidsspørsmål før man mister sentrale folk i virksomheten, sier Wilberg til Klassekampen.