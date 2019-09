Dollaren kan snart koste 12 kroner

Det er nesten 20 år siden vi har sett en svakere norsk krone mot dollaren enn i dag, og en amerikansk dollar koster i dag rundt 9,15 norske kroner. Snart kan en amerikansk dollar kanskje koste hele 12 norske kroner.

Aksjeanalyser.com leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden og har i dag sett nærmere på dollaren mot norske kroner, og som nå har steget til det høyeste nivå på nesten 20 år.



Dollaren har ikke vært så sterk mot den norske kronen siden sommeren 2001. En amerikansk dollar koster i dag rundt 9,15 norske kroner. Ja vi må helt tilbake til sommeren 2001 for å finne en tilsvarende dyr dollar mot norske kroner som nå.

Svak oljepris og handelskrig

Det er flere ting som ligger bak. Den seneste svekkelsen av norske kroner skyldes blant annet opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina. Den har truffet oljeprisen som har falt, i tillegg til at risikoen i markedet har økt. Det bidrar typisk til mindre etterspørsel etter den norske kronen.

Uroen har også spredt seg til valutamarkedet. De mer stabile valutaene som euro og dollar stiger, mens ustabile (volatile) valutaer som den norske kronen svekker seg. Det er vanlig å søke seg til finansielle aktiva med mindre risiko når usikkerheten og uroen i markedet øker.

Kronen er en valuta som svinger mye. Et finansielt aktiva som svinger mye er jo per definisjon et risikabelt aktiva. Når det er uro i markedet selger man risiko og kjøper sikkerhet. Da selger man de mindre valutaene som er mer volatile, slik som den norske kronen.

Dette blir dyr ferie

Nå er det naturligvis kjedelig for alle som skal på høstferie og kanskje etterhvert nå juleferie til USA, at dollaren har steget til sitt dyreste nivå på nesten 20 år.

Trøsten får være at den svake norske kronen mot dollaren kan gjøre norsk konkurranseutsatt sektor noe sterkere. Ja det er støtte for norsk økonomi at norsk konkurranseevne bedres som følge av at valutaen svekkes.



For eksportrettet industri er altså det her positivt, men det er ikke ensidig positivt for norsk økonomi heller. For importbedriftene er det negativt hvis kronen blir for svak.



Ja det er som det så ofte er, enten det gjelder det ene eller andre her i verden, flere sider av en sak, og som her nå med den svakeste kronen målt mot amerikanske dollar på nesten 20 år, når en dollar nå i dag koster rundt 9,15 norske kroner.



Aksjeanalyser.com, har i dag altså sett nærmere på dollaren mot norske kroner, og hva det tekniske bildet for USD/NOK nå indikerer om den videre utviklingen fremover på kort og mellomlang sikt.

Teknisk Analyse av dollar mot norske kroner (USD/NOK):



Dollaren mot norske kroner (USD/NOK) viser en sterk utvikling, og beveger seg innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dagdiagram og månedsdiagram nederst i saken her).



Det er blitt utløst flere tekniske kjøpssignaler for USD/NOK den seneste tiden.



Blant annet så har USD/NOK nå nylig brutt opp igjennom, og etablert seg over, et viktig teknisk motstandsnivå rundt 8.85 (jf. dagdiagram nederst i saken her).



Videre så har USD/NOK iløpet av det seneste året brutt opp ifra en stor konsolideringsformasjon (jf. månedsdiagram nederst i saken her), og hvor det er utløst et kraftig positivt teknisk signal for dollaren mot norske kroner (USD/NOK).



At USD/NOK nå også bryter over 9.00-nivået, er ytterligere med og utløser svært sterke positive teknsike signaler for dollaren mot norske kroner.



Vi har ikke sett en sterkere dollar mot norske kroner på snart 20 år nå (sist gang rundt sommeren 2001), og neste tekniske motstandsnivå for USD/NOK er nå rundt tidligere topp fra 2000/2001, rundt 9.70 (jf. månedsdiagram nederst i saken her).



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitaive analysemodell, SignalListen, har vært i kjøpssignal for USD/NOK, og indikert en oppgang for dollaren mot norske kroner, det meste av tiden helt tilbake siden våren 2018 (jf. diagram 'SignalListen' nederst i saken her).

Teknisk bilde

Det samlede tekniske bildet for dollar mot norske kroner (USD/NOK), indikerer at dollaren kan kommen til å styrke seg kraftig videre de neste 1-2 årene, og gjerne stige helt opp i mot 12.00-nivået, og i henhold til den langsiktige stigende trenden som USD/NOK nå beveger seg innenfor (jf. månedsdiagram nederst i saken her).

Basert på det samlede tekniske bildet for USD/NOK så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine tidligere analyser av dollaren mot norske kroner, og mener at dollaren kan komme til å stige helt opp i mot 12.00 mot norske kroner, og det gjerne iløpet av de neste 1-2 årene nå.

På kort sikt (3-6 måneders sikt) så forventes en videre oppgang opp i mot 9.70-nivået.

Teknisk Analyse av dollar mot norske kroner (USD/NOK):

