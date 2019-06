Dolphin Drilling er konkurs

Et nitrist riggmarked og utdaterte rigger har sendt Fred. Olsen-selskapet Dolphin Drilling mot konkurs.

Konkursmeldingen kom nettopp på Oslo Børs. Det konkursrammede riggselskapet fikk tirsdag forlenget fristen med långiverne om en mulig løsning. Selskapet skriver i en børsmelding at dessverre klarte ikke kreditorene i Dolphin Drilling å ble enige i en restrukturering av selskapet som alle kunne samle seg om.

Kreditorene som har pant i selskapet for sine sikrede lån har krevd betaling av all utestående gjeld til selskapet. Styret i riggselskapet ser derfor ingen annen utvei enn å slå selskapet konkurs. Gjelden i Dolphin Drilling utgjør over 6 milliarder kroner (se lenger ned).

Taper mye

Fred. Olsen kontrollerer 52 prosent av selskapet og blir sammen med usikrede långivere de store taperne.

Den 90-årige milliardæren har et verditap på over 10 milliarder kroner siden 2013. Hvordan kunne det gå så galt med et selskap som en gang var verdt over 20 milliarder kroner og har en av Norges rikeste personer på eiersiden?

Nettavisen Økonomi snakket med analytiker Truls Olsen i Fearnley Securities i forkant av det som måtte komme. Olsen ville ikke felle en for hard dom over ledelsen i Dolphin Drilling, men peker heller på det svært vanskelige riggmarkedet etter 2014, da oljenedturen satte inn.

Nitrist marked

- Det er en kombinasjon av årsaker til hvorfor det er gått som det er gått, men et «for jævlig marked» er hovedforklaringen. Boremarkedet har nær sagt kollapset etter toppen i 2013 og begynnelsen av 2014, det har vært mange år med et nitrist marked, sier Olsen til Nettavisen Økonomi.

Analytikeren sier at veldig mange selskaper i rigg- og boremarkedet, og oljemarkedet for øvrig, har gått gjennom en restrukturering i etterkant av oljekollapsen. Det inkluderer John Fredriksens selskap Seadrill. Fredriksen skal ha brukt så mye som 300 millioner dollar på å få Seadrill på bena igjen.

- Veldig mange av disse selskapene har gått gjennom en restrukturering og dermed unngått fullstendig konkurs. Det gjelder både i USA og andre steder, sier Olsen.



Mistet cash

- Da daværende Fred. Olsen Energy i 2015 mistet femårskontrakten med Chevron og terminerte byggingen av Bollsta Dolphin, mistet de mye kontantstrøm. Nå sitter Dolphin Drilling hovedsakelig igjen med eldre rigger, fortsetter han.

Olsen sier at det – i etterpåklokskapens klare lys - alltid er elementer som kunne og burde ha vært gjort annerledes. Eksempelvis hadde selskapet en rekke massive kostnadsoverskridelser i forbindelse med klassing (tilstandsvurdering, red.anm.) av de sine gamle rigger i perioden 2012 til 2015.

- Riktig nok kostet «alt» mer den gangen, enten det være seg utbygging av oljefelt eller klassing av rigger. Men størrelsen på overskridelsen til daværende Fred. Olsen Energy var på krisenivå, sier analytikeren.

Ille lenge

- Når skjønte du at det kunne gå ordentlig galt?

- Det har lenge sett ille ut. De senere årene har det mer vært et spørsmål om hvor galt det kom til å gå. Egenkapitalen har jeg lenge ansett som stort sett tapt uansett, men som regel blir det en styrt restrukturering, svarer Olsen. Det vil si at selskapet lever videre.

- Men i en pressemelding 12. april i år fortalte de oss at det kunne gå mot konkurs. Det vil si at Dolphin Drilling, slik vi kjenner det, forsvinner.

I verste fall kan selvfølgelig kreditorene i Dolphin Drilling tape alt. Selskapet har 750 millioner dollar – tilsvarende 6,4 milliarder norske kroner – i brutto utestående gjeld. Verdiene i Dolphin Drilling består av tre gamle boreskip, samt ett moderne boreskip av en viss verdi, «Bolette Dolphin».



Trakk seg

Men senest i november i fjor trakk en kjøper av Bolette Dolphin seg. Boreskipet stod ferdig i 2014, og prisen var avtalt til 340 millioner dollar, om lag 3 milliarder kroner. Det skar seg.

- I takt med at kapitalmarkedet har lukket seg og aksjemarkedet har falt, har kjøps- og salgsmarkedet stengt. Det er veldig få kjøpere der ute som har kapital eller har tilgang til kapital. Dette gjør at det i dag trolig er vanskelig å få en fornuftig verdi for boreskipet, kommenterer Olsen.

- Tror du at det går mot konkurs?

- Det pleier som regel å komme til en eller annen form for enighet. For aksjonærene er uansett alt i prinsippet tap. Konkurs er ikke noen god løsning for de som sitter med usikret gjeld, men de kommer ikke godt ut uansett hvilken løsning det blir, svarer Olsen, i et intervju som ble gjort tirsdag ettermiddag.

Trist uansett

- Riktig nok har vel selskapet totalt betalt ut rundt 150 kroner per aksje i utbytte, men dette er lenge siden. Konkurs er uansett bare trist.

Et spørsmål som melder seg, er om navnebyttet på selskapetfør jul skjedde for å dempe svertingen av Fred. Olsens navn i tilfelle en konkurs. Så klart uttrykker ikke Olsen det.

Men han sier at hvis det ikke var klart at det gikk mot konkurs fra før, ble det i hvert fall klart da selskapet rett før jul endret navn fra Fred. Olsen Energy.

- Dette er lenge siden, og det er trist uansett. Jeg skjønte vel egentlig tegningen da selskapet før jul endret navn. Det var en ganske brutal melding, og jeg leste det som at Fred. Olsen ikke vil legge for mye inn i selskapet.



Mye skrap

En annen analytiker som har vært kritisk og fått rett, er Nordea-analytiker Janne Kverneland. I september i fjor skrev hun ifølge Hegnar Online at hun vurderer seks av riggene i flåten til Dolphin Drilling som skrapingskandidater.

Det skyldtes alderen på riggene, mangelen på en tilfredsstillende ordrebok for selskapet, samt investeringene som til slutt vil trengs for å holde selskapet i live.

Kverneland spådde i september i fjor at aksjen kunne falle til 10 øre. Dolphin Drilling-aksjen sluttet tirsdag på 1,06 kroner. Markedsverdien av selskapet var tirsdag ettermiddag marginale 70 millioner kroner, nå er aksjen suspendert fra all handel.