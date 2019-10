Eieren av Dolly Dimples og Domino's gir seg i Norge etter litt over to år.

Domino's gir seg i Norge etter å ha kommet inn med brask og bram i 2017 da de overtok Norges tredje største pizzakjede Dolly Dimple's.

Nå, etter bare drøye to år i Norge, er det imidlertid slutt.

I sin kvartalsrapport opplyser Domino's at de vil trekke seg ut av Norge og andre «internasjonale» markeder, som Sverige, Island og Sveits.

- Vi har konkludert at selv om dette er attraktive markeder er vi ikke de beste eierne av disse virksomhetene. Styret har derfor besluttet å gå ut av disse markedene på en ordentlig måte, skriver David Wild, sjef for Domino's Pizza i Vest-Europa, i en melding.

Domino's eier 57 butikker i Norge, 47 med navnet Domino's og 10 Dolly Dimples. De har imidlertid slitt tungt med å få butikken til å gå rundt.

Salgsinntektene til Domino's var ned 0,3 prosent i tredje kvartal, til tross for at en rekke nye butikker. Tar man vekk effekten av de nye butikker og bare sammenlikner med salg i tilsvarende butikker, var salgsinntektene for butikkene med Domino's-merkevaren ned katastrofale 16,5 prosent så langt i år.

Domino's-salget har vært svakt i lengre tid og selskapet har gjennomført en snuoperasjon for å komme på rett kjøp, men de medgir nå at resultatene av de har vært «blandede».