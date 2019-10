Domino's-selskap vil forlate Norge – håper noen tar over

Franchise-selskapet bak Domino's Pizza vil trekke seg ut av Norge etter skuffende resultater. Kjeden jakter nå på nye eiere som kan drive restaurantene videre.

Det kommer fram i kjedens kvartalsrapport som ble lagt fram torsdag morgen, melder E24.

Konklusjonen kommer etter en ekstern gransking av markedene der kjeden er til stede internasjonalt – Norge, Island, Sveits og Sverige.

– Vi har konkludert med at selv om dette er attraktive markeder, er ikke vi de beste eierne av disse virksomhetene. Styret har derfor bestemt å forlate disse markedene på en ordentlig måte, sier toppsjef i Domino’s i Vest-Europa, David Wild, ifølge E24.

Kjeden eier ti Dolly Dimple's-restauranter og 47 Domino's-restauranter i Norge.

Det går ikke fram av rapporten hvordan pizzakjeden skal kvitte seg med den norske driften. Domino’s Pizza Group, som i dag er franchisetaker her til lands, understreker at planen er å finne en ny franchisetaker som kan drive restaurantene videre under Domino’s-merket.

– Vi har startet prosessen med å identifisere nye eiere for hvert av foretakene og har en intensjon om at Domino's-merket skal fortsette i alle de fire landene, skriver Domino’s Pizza Group i en uttalelse.

Vil satse videre

Gründerne bak Domino’s Pizza i Norge og Sverige ønsker å kjøpe alle aksjene i det norske selskapet og satse videre på å bygge markedsposisjonen i Norge.

– Vi ser dette som en svært spennende mulighet. Domino’s Pizza i Norge har utviklet seg positivt det siste året, og september ser ut til å bli den første måneden selskapet tjener penger. Våre ambisjoner er uforandret – vi vil bli nummer én på pizza i Norge, sier Birgir Bieltvedt, som er gründer i selskapet, i en pressemelding.

De opplyser at det gjennom dagen har vært samtaler mellom den norske investorgruppen og den globale rettighetshaveren bak Domino's Pizza.

Gikk tilbake

Målt i norske kroner gikk salget i Norge i tredje kvartal tilbake med 0,3 prosent. På grunn av nyåpninger hadde imidlertid Domino's-restaurantene, ekskludert Dolly Dimple's-restaurantene, en vekst på 6,3 prosent. Det sammenlignbare salget for Domino's-restaurantene, også her ekskludert Dolly Dimple’s, endte med et fall i salgsinntektene på 16,5 prosent.

Domino's Pizza Group er en ledende kjede på verdens pizzamarked og leverer ifølge sine hjemmesider i gjennomsnitt tre millioner pizzaer globalt hver dag. Selskapet etablerte seg i Norge for rundt seks år siden og overtok i 2017 Dolly Dimple's-restaurantene.

Også Peppes Pizza var interessert i å overta Dolly Dimple's i Norge, men Konkurransetilsynet mente oppkjøpet ville ført til at konkurransen innenfor restaurant- og take-away-markedet i Norge ville bli vesentlig begrenset.