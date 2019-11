Donald-tegner Don Rosa: - Det er en ting som irriterer meg fryktelig med Donald Duck

Han er verdens mest populære Donald-tegner og -forfatter. Nå snakker han ut til Nettavisen om kampen mot Disney, populariteten, penger og hvorfor han aldri løste Andebys største mysterium.

NYDALEN (Nettavisen Økonomi): - Det er en ting som alltid har irritert meg fryktelig med Donald Duck, sier Keno Don Rosa (68) til Nettavisen.

Amerikaneren er kanskje Norges og Europas mest populære tegneserieskaper. Mannen som fortalte historien om Skrues liv og sendte Donald til Lillehammer og Finland, er superstjerne i hele Europa. I Frankrike, Italia, Norge og Sverige blir han kjent igjen på gata. Folk står timesvis i kø for å få autografen hans.

Men på høyden av sin popularitet gikk Rosa fra det hele og ga opp jobben han hele livet hadde drømt om. Men mer om det senere. Tilbake til Donald.

- Det jeg ikke liker med Donald er den idiotiske matrosdressen. Hvorfor har han på seg noe sånt? Det gir ingen mening. Han er ikke sjømann. Jeg skulle mye heller gitt han normale klær, sier Rosa.

- Matrosdressen er dessuten helt svart og det er utrolig kjedelig å farge store, svarte flater. Jeg har sikkert brukt to tre år av mitt liv bare på å fargelegge svarte flater, sier Rosa.

Motarbeidet

Det var Walt Disney som ga Donald matrosdressen, i en tegnefilm fra 1934 der Donald muligens var ment å være et barn (matrosdresser var populære barneklær på starten av 1900-tallet). Fortsatt er det Disney som eier rettighetene til Donald Duck og de andre karaktere i Andeby, selv om de fleste karakterene ikke er utviklet av Walt Disney og hans samarbeidspartnere i det hele tatt.

FAVORITT: Don Rosa er verdens klart mest populære tegner og manusforsfatter av Donald-historier. Foto: William Fuglset (Nettavisen)

Det er det Rosas store idol, den legendariske Donald-tegneren Carl Barks, som står bak. Det var Barks som skapte Onkel Skrue, Petter Smart, Fetter Anton, B-gjengen, Magica fra Tryll og plasserte Donald og nevøene i Andeby. I likhet med Rosa sto Barks bak både manus og tegninger i sine Donald-historier.

- Det var Barks som ga Donald en personlighet. Disney bare brukte Donald som en slags animert skuespiller i masse forskjellige roller i tegnefilmer, sier Rosa.

Skulle overta familiefirma

Det var lite som tyder på at Don Rosa skulle ende opp som Europas mest populære tegneserieskaper. Fra barnsben av visste han hva han skulle gjøre med livet sitt: Han var den eneste sønnen i en rik familie som eide et viktig byggfirma, Keno Rosa Co. Han skulle selvfølgelig overta familiebedriften.

POPULÆR: Fra Don Rosa Skrues liv, utgitt av Egmont.

- Jeg visste hva jeg skulle gjøre. Jeg gikk på universitet selv om jeg ikke trengte det. Jeg hadde allerede den beste kvalifikasjonen for jobben i firmaet vårt, siden jeg var sjefens sønn, sier Rosa.

Rosa endte dermed opp som sjef i byggfirmaet, en jobb han opplevde som fullstendig meningsløs. Hans egentlige interesser lå i film og tegneserier, som en hobby. Han skrev avisspalter og lagde små historier helt for seg selv.

PENSJONERT: Rosa sluttet å produsere Donald- og Onkel Skrue-historier etter sykdom og en lang konflikt med systemet han lagde historier innenfor. Foto: William Fuglset (Nettavisen)

Men så, midt på 80-tallet, skjedde det som skulle endre livet hans fullstendig. Noen venner av han fikk nemlig rettighetene til å lage Disney-tegneserier i USA og Rosa spurte om han kunne lage en historie.

Resultatet, «Solens sønn» var ulikt alt annet som ble laget av Donald-serier på den tiden. Kvaliteten på fortellingen og detaljrikdommen i tegningene var på et ekstremt høyt nivå. Ingen hadde laget noe slikt siden den legendariske Donald-tegneren Carl Barks hadde pensjonert seg 20 år tidligere. Rosas Donald-debut var en kjempesuksess, både hos leserne og kritikerne, og ble nominert til prestisjetunge tegneseriepriser.

La ned firmaet

Rosa, som egentlig hadde pakket vekk tegneutstyret, endte meg å lage en historie til, og så en til og så enda.

- Til slutt spurte partneren min i bedriften, hans onkels stesønn, om vi ikke bare skulle legge ned familieselskapet hvis jeg uansett var mest interessert i lage Duck-historier. Jeg hadde aldri turt å forslå noe sånt selv, men når han sa det, så var det enklere for meg å si ja, sier han.

FAVORITT: Fra Don Rosas favoritthistorie Fangen ved Sølvstrømmen. Foto: Egmont

- Hva tenkte resten av familien din om det?

- Faren min likte det ikke. Han hadde aldri lest tegneserier, så han synes dette var bare tull. Men han hadde pensjonert seg. Konen min hadde en fast jobb som lærer så jeg visste at hun kunne ta vare av meg. Jeg ville ikke sulte, sier han.

Han medgir imidlertid at det var en dramatisk beslutning.

- Det var et gammelt selskap, 85 år gammelt, og jeg synes det var trist å legge det ned, men det var ingenting jeg likte med å jobbe der, sier Rosa.

Klinsj med Disney

Ting gikk ikke akkurat rosenrødt for Rosa. Det tok nemlig ikke langt tid før han kom i sin første av flere konflikter med det gigantiske Disney-konsernet.

Rosa sier nemlig at han oppdaget at Disney ikke ville la ham beholde sine egne tegninger.

REISER RUNDT: Nå har ikke Rosa noen annen jobb enn å reise rundt og møte fans. Han bor på en gård i Kentucky sammen med kona Anne. Der gror han chili og hogger ved. Foto: William Fuglset (Nettavisen)

- Disney ville ikke at jeg skulle kunne selge tegningene mine, selv om det brøt med opphavsretten, så i realiteten ba de dem stjele noe jeg eide, sier Rosa, som alltid har insistert på at han er «Duck-tegner», som i Donald Duck og Skrue McDuck, og ikke Disney-tegner.

Dermed sluttet han å jobbe for det amerikanske forlaget, Gladstone. Men siden familieselskapet hans var lagt ned, sto han på helt bar bakke.

- Jeg hadde ingenting annet å gjøre, så jeg måtte jobbe for min tidligere formann, som før hadde jobbet for meg. Det var ganske ydmykende, sier Rosa.

Dansk redning

Redningen kom i form av den danske tegneseriegiganten Egmont, som er verdens største produsent av Disney-tegneserier, og står blant annet bak den norske utgivelsen av Donald Duck og co. Rosa ante nemlig ikke at Donald-historier var fortsatt store butikk utenfor USA. Han sendte dermed et telegram til danske Egmont og spurte om han kunne jobbe for dem.

RIK: Onkel Skrue er som kjent verdens rikeste and/mann. Foto: Egmont

- Da de ringte fra Danmark, trodde jeg første det var en spøk. Jeg trodde heller ingen kom til å legge merke til historiene mine, sier Rosa.

Det stikk motsatte var imidlertid tilfellet. Rosa ble i løpet av kort tid den suverent mest populære tegneren og forfatteren av Donald Duck-historier, ikke minst gjennom hans storverk om Skrue McDucks liv, publisert i ti deler på starten av nittitallet.

Så populær ble Rosa at han ble berømt i Europa. Nå blir han kjent igjen på gata og på flyplasser hvor enn han går, både i Norden og i land som Frankrike og Italia. I verdens mest Donald-elskende land, Finland, er han rikskjendis og dukker opp på avisforsider og talkshow når han er i landet.

Da tegneseriebutikken Outland i Oslo sentrum hadde signering med Rosa, gikk køen av fans 30 meter ut av butikken.

Til gjengjeld vet knapt nok naboen hans hjemme i Kentucky hva han driver med.

- Når jeg kom til Europa første gangen, kunne jeg ikke tro at jeg var så populær. Selv i dag tror jeg det er det er det er en spøk når folk kjenner meg igjen på gaten. Det er helt surrealistisk, sier han.

Historien han aldri fortalte

Mange av Don Rosas historier er historier om hvordan ting i Andeby-universet ble til, som hvorfor Onkel Skrue ble verdens rikeste and (Rosas forklaring: hardt, ærlig arbeid) og hvordan hakkespettboken til Ole, Dole og Doffen tilsynelatende inneholder all verdens kunnskap (Rosas forklaring: Det er en destillert utgave av det tapte biblioteket i Alexandria).

Andebys kanskje største mysterium har Don Rosa latt være å gi et svar på, til tross for at fansen har tryglet ham i mange år om å gjøre det. Det er hva som skjedde med foreldrene til Ole, Dole og Doffen. Hvorfor bor de tre guttene hos onkelen sin, Donald, og ikke moren deres, Donalds søster?

- Mange ville at jeg skulle lage den historien, og jeg hadde planer om å gjøre det også. Men jeg analyserte det, og kom frem til at det det ikke gikk an, sier Rosa.

Han sier at det fire måter å lage historien på, men at ingen ville fungere særlig bra:

- Jeg kunne laget en historie der Ole, Dole og Doffen dro for å lete etter foreldrene sine uten å finne dem, eventuelt at de fant ut at foreldrene var døde. Disse historiene er begge meningsløse og er ikke noe poeng å skrive.

ANDRE MØTE: Donald og nevøene møter Skrue i Skrues Liv. Foto: Egmont

- Et annet alternativ var at de finner foreldrene og begynner å bo hos dem i stedet for Donald. Det går ikke an. Ole, Dole og Doffen må jo bo med Donald.

- Det fjerde alternativet er at de finner foreldrene, men foretrekker å bo hos Donald. Det er heller ingen god løsning. Da blir det rettssaker og masse problemer rundt det også. Så det var ingen løsning som jeg kunne finne på den historien. Derfor lagde jeg alle opphavshistoriene, men ikke den, sier han.

Dårlig timelønn

Rosa sluttet som Donald-tegner i 2008, etter en lang og vond konflikt med systemet han jobbet innenfor. Selv om Rosa var mange ganger så populær som de andre Donald-tegnerne, og trolig førte til at bladet solgte langt flere utgaver enn ellers, fikk han like mye betalt per side som en hvilken som helst annen Donald-tegner.

Men siden han la mye mer arbeid i historiene sine enn andre tegnerne, ble timelønnen mye dårligere. På toppen av det gikk det mye tid til å besvare fans og reise i Europa, noe som gikk ytterligere ut over tiden han brukte på å skrive.

Konsekvensen ble at den klart mest populære produsenten av Donald Duck-historier også var den klart dårligst betalte.

- Lønnen min var egentlig veldig bra hvis du var profesjonell og rask til å tegne, men jeg la inn masse detaljer for å underholde meg selv. Det er noe av det som leserne likte med historiene mine, men jeg fikk ikke betalt for det, sier han.

Han var frustrert over at Disney brukte navnet hans i markedsføring uten tillatelse og på toppen av dette kom det at tegneren hadde store øyeproblemer.

Holdt på å bli blind

En dag i mars 2008 opplevde tegneren har det dukket opp et blankt område på øyet hans. Rosa, som alltid har hatt svakt syn, fikk høre av øyelegen at det var en netthinneløsning. Det vil si at netthinnen på øyets innside løsner fra underlaget.

- Det var den mest dramatiske dagen i mitt liv. Legen kalte kona mi inn på kontoret og ba henne kjøre veldig forsiktig til sykehuset. Hvis hun kjørte i en dump, kunne netthinna fallet helt ut, sier Rosa.

Etter operasjonen måtte Rosa gå med en glassboble på øyet i mange måneder, men reddet synet.

Etter operasjonen lagde han imidlertid ingen flere historier med Donald, Onkel Skrue og nevøene.

- Jeg hadde tenkt på å slutte i mange år, og det var som om kroppen min fortalte meg hva jeg skulle gjøre. Da hadde jeg også en påskudd til å gjøre det uten at forlagene ble sinte på meg.

SISTE KAPITEL: I siste historie i Rosas hovedverk Skrues liv kommer en 80 år gammel Skrue tilbake fra pensjoniststilværelse, klar for å dra på nye eventyr. Foto: Egmont

Mistet motivasjonen

Frustrasjon over rammene han måtte jobbe innenfor, den dårlige betalingen og synet bidro alle til at Rosa sluttet, slik han skrev i innlegget «Why I Quit», en lang forklaring på hvorfor Rosa sluttet. Dette innlegget skulle egentlig stå som en epilog i det siste bindet av hans samlede verker. Epilogen ble imidlertid stoppet av Disney, som ikke ville ha noe slikt publisert i en bok med deres lisenserte figurer.

- Da jeg vokste opp, hadde jeg en indre motivasjon for å lage historier. Jeg kunne sitte og lage tegnseriehistorier bare for meg selv. Etter å ha jobbet 20 år i dette systemet, mistet jeg fullstendig lysten til å lage historier, sier han, som mener navnet hans er blitt utnyttet av Disney.

- Disney presser forlag rundt omkring i verden til å gi ut bøker med mine historier, som Skrues liv, fordi de vet at de selger bra. Det er som en parodi på ondskap. De vet at de vil tjene masse på det og jeg får ikke ett øre. Likevel presser de folk til å gjøre det, sier Rosa, som nå ikke har en annen inntekt enn å reise rundt i Europa og møte fans.

- Tjener du virkelig ingenting på bøkene som gis ut i ditt navn?

- Jeg vet ikke. Jeg må høre med forlaget. Dette er fjerde opplag. Jeg tjener sikkert litt på det, sier Rosa og peker på en utgave av en bok om Skrues liv som ligger på bordet foran han.

FORTALTE ALDRI OM OLE, DOLE OG DOFFEN: Don Rosa valgte å droppe den historien. Foto: William Fuglset (Nettavisen)

Favoritthistorie

Men før han sluttet, rakk han å skrive en siste historie om Skrues McDucks unge år. Rosas svanesang «Fangen ved Sølvstrømmen» er en historie om den unge onkel Skrue og hans store kjærlighet Gylne Gulda. Den inneholder blant annet scener som hinter til at forholdet mellom de to er langt fra så platonisk som pripne Disney-redaktører kanskje hadde foretrukket.

- Den har noe ganske sexy stoff i den som jeg slapp unna med. Det er ting der som ingen barn ville forstå, sier Rosa fornøyd.

Den ble til gjengjeld en av de aller siste historiens Rosa skrev.

- Da jeg var ferdig med den historien, visste jeg at jeg aldri kom til å lage noe annet som jeg ville like så godt som den.

- Det er ingen flere historier jeg har lyst til å gjøre.

Ikke presset av Disney

Nettavisen har sendt Rosas sitater om Disney til Disney-konsernet for kommentar, men de er ikke blitt besvart. Egmont, som er Disney-utgiver i Norge og flere land i Europa, sier de ikke kjenner detaljene rundt utsagnene til Don Rosa og verken kan eller ønsker å kommentere dette.

De vil imidlertid avvise at Egmont på noen som helst måte skulle være presset av Disney til å utgi verk av Don Rosa.

- Don Rosas historier er svært populære og elsket av flere generasjoner av nordmenn. Egmont gjør egne redaksjonelle beslutninger rundt hva vi utgir av Donald Duck-historier og har hatt stor suksess med Rosas historier i både blad-, album- og bokform i flere tiår. Jeg vil også, på vegne av Egmont i Norge, beskrive vårt samarbeid med Don Rosa som svært godt, skriver Kjell Frostrud Johnsen, ansvarlig utgiver og direktør i Egmont Kids Media, til Nettavisen i en epost.