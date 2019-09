Donald Trump er rasende etter renteavgjørelse

Presidenten raser etter at den amerikanske sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump er ikke fornøyd etter at sentralbanksjef Jerome Powell kuttet renta onsdag kveld norsk tid.

- Jay Powell og sentralbanken feiler igjen. Ingen “guts”, meningsløst, ingen visjon! En forferdelig kommunikator! skriver Trump på Twitter om rentekuttet - som for øvrig er det andre rentekuttet i USA på drøyt ti år.

Renta ble kuttet med 0,25 prosentpoeng, og det nye intervallet for denne renten er nå 1,75-2 prosent, altså noe høyere enn den tilsvarende norske renten (1,25 prosent). I Norge er styringsrenten den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank.

Se pressekonferanse med sentralbanksjef Jerome Powell her. Den startet klokken 20.30 norsk tid:

Trump: - No “guts,” no sense, no vision!

Rentekuttet som kom klokken 14 lokal tid var på langt nær nok for president Trump, og 25 minutter etter renteavjgjørelsen tok han til Twitter for å få ut sin frustrasjon.

Presidenten mener helt åpenbart at sentralbanksjefen ikke har tatt hardt nok i da han kuttet renta.:

- Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator! skriver Trump - med klar adresse til sentralbanksjef Jerome Powell. Powell har lenge fått gjennomgå av Trump for ikke å ha satt ned renta i USA betydelig.

Norsk rentemøte torsdag morgen

Vår hjemlige sentralbank offentliggjør torsdag morgen kl 10 om de vil øke renten eller holde den uendret. Ekspertene er i villrede, fem av åtte eksperter i bankene tror på en økning.

President Donald Trump har ivret sterkt for rentekutt, til tross for en god vekst i den amerikanske økonomien.

Onsdag klokken 20 norsk tid satte sentralbanken ned renta med 0,25 prosentpoeng, men de kom ikke med noen løfter om ytterligere kutt. Trump har lenge kritisert sentralbanken for ikke å ha satt ned renta kraftig.

Uavhengig

Medlemmene av hovedstyret i Norges Bank tok sin formelle beslutning onsdag ettermiddag, før renteutfallet i USA var kjent. Uansett hva beslutningen i USA ble, skal ikke det påvirke Norges Banks avgjørelse.

DNB Markets skrev i sin morgenrapport at «alle» ventet at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, kutter renten for andre gang på to måneder.

Federal Reserve kuttet som ventet intervallet i styringsrenten på rentemøtet 31. juli til 2-2,25 prosent.

Justering

På det forrige rentemøtet i juli understreket den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell at rentekuttet bare var en justering av rentenivået. Det var ikke starten på en lang serie av rentekutt.

KUTTET SOM VENTET: Den amerikanske sentralbanken med sentralbanksjef Jerome Powell i spissen, kuttet som ventet renten onsdag kveld norsk tid. Powell er under sterkt press fra president Donald Trump. Foto: Kiichiro Sato/ AP / NTB scanpix

Kuttet for snaue to måneder siden skulle ifølge DNB Markets støtte den økonomiske oppgangen i USA, der det er usikkerhet om veksten i verdensøkonomien. Samtidig var handelskonflikten mellom USA og Kina økende. President Donald Trump kunngjorde dagen etter renteavgjørelsen en betydelig utvidelse av tollmurene mot Kina.

Les også: Powell nekter å gå hvis Trump prøver å sparke ham

Også Nordea Markets var helt sikre på at Federal Reserve ville sette ned renten med 0,25 prosentpoeng. Nordea mener markedet har priset dette rentekuttet fullt inn. Det vil si at det neppe blir noen store utslag i markedsrentene etter at beslutningen er kjent.

Nordeas eksperter spådde også på morgenen at rentekuttet neppe blir enstemmig. Spådommen var at to i markedskomiteen i sentralbanken ville stemme mot.

Les også: Krisetall for Trump - verdens viktigste nøkkeltall går rett ned

Renteoppgang

Hvis vi ser på de amerikanske rentene i september, har følgende skjedd:

- Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen, også kalt verdens viktigste rente, har denne steget fra 1,47 prosent til 1,81 prosent.

- Renten på statslån med kortere løpetid fra 1 måned til 6 måneder, har derimot ligget mer eller mindre i ro, på rundt 2 prosent. Disse rentene er høyere enn de tilsvarende norske rentene, som ligger på ca 1,2 prosent. Generelt er rentenivået i USA høyere enn i Norge.

Saken oppdateres.