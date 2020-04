Donald Trump lover krisehjelp til oljebransjen

Oljeprisen svinger kraftig, og president Donald Trump lover nå komme med krisehjelp til oljebransjen.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): I en Twitter-melding tirsdag skriver Trump at han aldri vil svikte den amerikanske oljebransjen.

- Vi vil aldri svikte den store amerikanske olje- og gassindustrien. Jeg har nå bedt energisekretæren og statssekretæren om å formulere en plan som vil gjøre midler tilgjengelig slik at disse svært viktige selskapene og jobbene blir sikret i lang tid fremover! skriver presidenten.

Nedgang på Wall Street

Aksjekursene faller på Wall Street etter åpningen tirsdag, og prisen på amerikansk råolje er fortsatt på krisenivå.

Oljeprisen svinger kraftig, og produsenter betaler tidvis penger for å bli kvitt olje, men ved 16-tiden tirsdag ettermiddag, norsk tid, var prisen registrert til litt over 1 dollar fatet.

Årsaken til priskollapsen er stor overproduksjon samtidig som etterspørselen er hardt rammet av pandemien.

De tre store amerikanske aksjeindeksene, industriindeksen Dow Jones, den brede S&P 500 og teknologiindeksen Nasdaq, er alle ned mer enn 1,5 prosent.

Det kraftige fallet i oljeprisen bidro også til at hovedindeksen ved Oslo Børs falt med 1,9 prosent tirsdag. Hovedindeksen endte på 726,70 poeng etter at handelen stengte klokken 16.30.

Samtidig lå prisen på et fat nordsjøolje rundt 20,70 dollar. Det er rundt 6 dollar lavere enn ved stengetid mandag.

Saudi-Arabia klar til å gripe inn

Saudi-Arabia sier landet følger oljemarkedet tett og er klar til å innføre ytterligere tiltak etter at oljeprisen har nådd nye bunnoteringer.

– Vi fortsetter å overvåke situasjonen i oljemarkedet nøye og er innstilt på å ta nye grep i samarbeid med Opec+ og andre oljeprodusenter, heter det i en uttalelse fra den saudiarabiske regjeringen.

Opec+ viser til de tretten medlemmene i Opec (Organisasjonen av oljeeksporterende land) og ti andre oljeproduserende land, inkludert Russland.

Mandag og tirsdag falt prisen på amerikansk lettolje til under 0 dollar. De som sitter på olje, betaler for å bli kvitt den. Dette skjer fordi etterspørselen har stupt i forbindelse av koronakrisen. Samtidig er produksjonen redusert, men ikke like mye, og oljelagrene begynner å fylle seg opp.