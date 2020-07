Donald Trump må utlevere selvangivelser til statsadvokaten i New York

Det avgjorde USAs høyesterett torsdag.

Høyesterett hadde torsdag varslet en avgjørelse i to saker om innsyn i Donald Trumps personlige økonomi. Den første kjennelsen gjaldt statsadvokat Cyrus Vance' begjæring om å få presidentens skattepapirer, og nok en gang fikk statsadvokaten medhold. Dermed har Trump tapt i samtlige rettsinstanser.

Det vil trolig ta flere uker før retten utsteder den formelle ordren om overlevering av dokumentene. Torsdagens kjennelse innebærer at Trump og hans advokater ikke nådde fram med sitt argument om at president er immun mot etterforskning så lenge han innehar embetet. Retten var heller ikke enig i at statsadvokaten må vise til et sterkere informasjonsbehov enn vanlig.

Betaling for taushet

Etterforskningen dreier seg om betaling for å få kvinner til å tie med historier om påståtte affærer med Trump. Med sju mot to stemmer bestemte høyesterett at papirene, som befinner seg hos Trumps revisorfirma Mazars, skal overleveres til en såkalt storjury som behandler saken. Også de to dommerne som er utnevnt av Trump – Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh – stemte for innsyn.

Storjuryens arbeid er konfidensielt, så utleveringen av dokumentene betyr ikke at de kan eller skal offentliggjøres.

Halv seier

Flere komiteer i Representantenes hus, der Demokratene er i flertall, har også forsøkt å få innsyn i presidentens økonomi, men de vant ikke fram i høyesterett i denne omgang.

De hadde ikke bedt om å få se selvangivelsen hans, men ville ha innsyn hos Mazars og to banker han har drevet forretninger med. Tallene herfra kunne også gitt en pekepinn om hva som står i papirene til skattevesenet.

Dette er riktignok bare en halv seier for presidenten, ettersom domstolen sendte saken tilbake til ny vurdering i en lavere rettsinstans. Også den beslutningen ble fattet med sju mot to stemmer.

Det er ikke klart når denne saken vil bli avgjort.

Sint på Twitter

Presidenten selv velger å ta bladet fra munnen i kjent stil, nemlig på Twitter. I en serie med meldinger anklager Trump USAs tidligere president Barack Obama, og visepresident Joe Biden for å ha spionert på presidentkampanjen hans, uten å få konsekvenser.