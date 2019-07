Donald Trump med ellevill helomvending om sentralbanken

- Dette er galskap. Jeg klarer nesten ikke finne ord på det.

Det ligger an til en historisk beslutning i USA onsdag kveld. Da vil den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, eller Fed, sentralbanken trolig kutte renten for første gang siden før finanskrisen.

Kuttet kommer i kjølvannet av en lang tids kampanje fra president Donald Trump for å få ned rentene. Dette skjer til tross for at økonomien går ekstremt bra og arbeidsledigheten er den laveste på femti år, noe som vanligvis tilsier at renten snarere skal opp enn ned.

Truet med sparken

Trump har imidlertid uttalt at Fed er «det største problemet til den amerikanske økonomien» er den amerikanske sentralbanken.

Han har sagt at Fed ikke vet hva de gjør og har til og med indikert at han kan sparke sentralbanksjefen hvis rentene ikke blir redusert.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets og en av Norges ledende eksperter på makroøkonomi, sier at slike utspill er svært uvanlige for en president.

- Utspill av typen Trump har kommet med den siste tiden mangler sidestykke. Vi har aldri sett noe liknende i moderne tid, sier han til Nettavisen.

Helomvending

Samtidig er Trumps formaninger om rentekutt en klar helomvending fra før tiden Trump blepresident.

Under finanskrisen, da Barack Obama var president, tok Trump til orde for å heve rentene. Det skjedde på et tidspunkt da økonomien var langt svakere enn i dag. For eksempel var rundt ni prosent av USAs befolkning arbeidsledige i 2011, mot under fire prosent i dag.

- På det tidspunktet var det viktig med lave renter for å få økonomien på fote siden ledigheten var høy og bolimarkedet hadde krasjet. Nå sier han at renten må være lav selv om økonomien er glimrende. Det er patetisk, sier Andreassen og fortsetter:

- Sånn galskap har vi ikke sett før. Det er fullstendig ubegripelig og usedvanlig lite tillitsvekkende. Jeg klarer nesten ikke finne ord for det, sier han.

Politiske fordeler

Trump kan håpe på politiske fordeler på at rentene er lavere under hans periode som president. Lavere renter er nemlig bra for økonomien på kort sikt, noe som gjør at politikere ønsker det, ettersom det er bra for lønns- og prisveksten. Samtidig kan det øke faren for boligsmell og priskrakk på lang sikt.

Nettopp derfor maner de fleste økonomiske ekspertene til at en sentralbank bør være uavhengig og fri for politisk påvirkning.

Mange frykter nå at Trumps press på sentralbanken kan undergrave sentralbankens uavhengighet.

- Det er uheldig at Trump har kommet med disse utspillene. Både i USA og andre land har det fungert godt med en uavhengig sentralbanken, sier seniorøkonom i DNB Markets, Knut Magnussen, til Nettavisen.

- Samtidig vil de politiske myndighetene et mandat til å styre økonomien og de ønsker dermed også å styre pengepolitikken. Det er vel det Trump også mener, legger han til.

Kan ha blitt påvirket

Andressen tror også Trumps press på sentralbanken har påvirket Feds beslutning om å kutte renten onsdag.

- Det er i hvert fall vanskelig å si at det ikke har hatt påvirkning. Man kan si at det kanskje gir mening for sentralbanken å kutte renta for å unngå en konflikt med presidenten, så lenge det ikke skader økonomien, og det tror jeg for så vidt ikke det vil gjøre, sier Andreassen.

- Samtidig er det klart at det er veldig skummelt å starte på en sånn vei der du lar Trump få viljen sin, sier Andreassen.

Magnussen er mindre sikker på at Fed er blitt presset av Trump.

- Det er vanskelig å si om Trumps press har hatt noe å si, men mitt inntrykk er at de som sitter i rentekomiteen opptrer veldig uavhengige. Samtidig kan man jo mistenke det, i hvert fall det skal vise seg at de ikke kutter renta mer enn ett par ganger, sier Magnussen.

- Dårlig

Andreassen mener det ikke er spesielt gode grunner til å kutte renten nå.

- Argumentasjonen for kutt er dårlig. Veksten i USA ligger fortsatt over trenden, arbeidsledigheten peker nedover og aksjemarkedet er sterkt. Valutaene er samtidig ikke spesielt sterk, og prisveksten er ikke langt under målet, sier Andressen.

Mangussen er litt mer positiv til et kutt.

- Det er rekordlav arbeidsledighet og sterk vekst i forbruket, så du kan si det er unormalt å kutte renten nå. Fed har tidligere ikke senket renten ved slike tilfeller, sier Magnussen.

Handelskrig

Han viser imidlertid til Trumps handelskrig som en grunn til rentekutt.

- Det gir usikkerhet internasjonalt, spesielt overfor Kina. Inflasjonen er også moderat og ligger under målet, sier han.

Også Andressen sier at det beste grunnen til å kutte renten er at mange bedrifter er usikre på hvordan den kontroversielle handelspolitikken til Trump vil slå ut.

- Må renta kuttes for å holde veksten oppe, så er det i så fall fordi Trump fører en dårlig politikk som skaper stor usikkerhet. Likevel vil Trump ta det som en seier. Tilhengerne vil si at endelig forsto sentralbanken at Trump hadde rett, men rentekuttet i virkeligheten skyldes ting Trump overhodet ikke forstår, sier Andressen.

Handelssamtaler

USA og Kina hadde forøvrig handelssamtaler denne uken, men de var korte og resultatløse. Møtet ble overskygget av en rekke indignerte Twitter-meldinger fra Donald Trump.

– Teamet mitt forhandler med dem nå, men til slutt endrer de alltid avtalen til sin egen fordel, skrev Trump og hevdet at Kina hadde gått med på å kjøpe jordbruksprodukter fra USA, men uten å følge opp.

Trump har også tidligere anklaget Kina for å gå tilbake på løfter, og selv om forventningene til samtalene var lave, ble de enda lavere etter at Trump nok en gang la skylden for den manglende framgangen på Kina.