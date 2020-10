Donald Trump møter veggen og taper presidentvalget mot Joe Biden

Debatten i natt er Donald Trumps siste sjanse. Men etter alt å dømme er løpet allerede kjørt for USAs sittende president.

Det største problemet med å spå utfallet av det amerikanske presidentvalget er ikke hvilken av kandidatene som totalt vil få flest stemmer. Det gjør etter alle solemerker Joe Biden, slik Hillary Clinton utklasset Donald Trump for fire år siden.

Problemet er de såkalte vippestatene. Utfallet i stater som Florida, Arizona, Pennsylvania kan teoretisk bli avgjort med en stemmes overvekt, og nettopp den stemmen kan (igjen teoretisk) gi valgmannstemmene som avgjør valget.

Likevel: Etter feilaktige spådommer ved forrige valg har meningsmålerne blitt så forsiktige at de knapt tør driste seg til å fastslå det som fremstår som rimelig sikkert. Og det er at USAs neste president heter Joe Biden.

Grovt sett vant Donald Trump hele USA, minus byene, ved forrige valg. I stemmetall vant Hillary Clinton klart, med 65,9 millioner stemmer mot Donald Trumps 63,0 millioner. Meningsmålerne hadde rett i totale stemmetall, men bommet ettertrykkelig fordi Donald Trump vant flere viktige vippestater.

RESULTATET SIST: Donald Trump vant de aller fleste statene (røde), mens Hillary Clinton fikk nesten tre millioner flere stemmer totalt sett. Tallene på kartet er antall valgmannsstemmer i hver stat. For å være sikker på å vinne, trenger man 270 stemmer. Foto: Wikipedia

Det endelige valgutfallet ga Donald Trump 304 valgmannsstemmer, mot 227 til Hillary Clinton. Det «magiske» tallet er 270 valgmannsstemmer.

De fleste observatører er enige om at mange stater i prinsippet allerede er avgjort fordi den ene kandidaten leder klart, og fordi staten «alltid» har vært enten demokratisk eller republikansk. Men slike sannheter står for fall fordi det foregår demografiske endringer.

I snitt får Joe Biden nå 50,6 prosents oppslutning på målingene (RealClearPolitics), mens Donald Trump får 43,1 prosent. Hvis vi antar at 130 millioner vil stemme, vil det gi Biden 66 millioner stemmer og Trump 56 millioner. Oddsene for at alle på vippen skal falle ned på Trumps side virker urealistisk, og forskjellen er langt større enn feilmarginen. Forskjellen har krympet litt de siste ukene, men det går for sent.

Spådom: Joe Biden vil får flere stemmer nasjonalt enn Donald Trump

Det er kanskje interessant, men ikke avgjørende.

Meningsmålingene gir Joe Biden gode sjanser til å vinne stater med totalt 232 valgmannsstemmer, mens Donald Trump har tilsvarende gode muligheter til å ta stater med 125 valgmannsstemmer.

Joe Biden vinner temmelig sikkert California (55) og New York (29).

Donald Trumps relativt sikre stater ligger i midtvesten, men dette er stater som typisk bare har en håndfull valgmannsstemmer.

På kartet til RealClearPolitics er store stater som Texas (38), Arizona (11), Florida (29), Pennsylvania (20) og Ohio (18) definert som vippestater som ennå ikke er avgjort.

Hvis vi lager kartet basert på dagens ledelse, får Joe Biden 357 valgmannsstemmer mot Donald Trumps 181.

GALLUPENE: Meningsmålingene gir Joe Biden en klar seier, basert på at han tar vippestater som Arizona, Georgia, Florida og Pennsylvania. Foto: Nettavisen (RealClearPolitics)

Et viktig forbehold er at det er svært jevnt i mange av vippestatene, slik at få lokale stemmer kan avgjøre. I Florida har Biden bare 2,1 prosentpoeng ledelse, det er også helt jevnt i Ohio og Georgia, så forskjellen på målingene er innenfor feilmarginen.

Hvorfor tør jeg likevel spå at Joe Biden vil vinne?

Det skal et mirakel til for at alle endringer går i Donald Trumps favør. Det er rett og slett statistisk svært usannsynlig med mindre det skjer en stor uforutsett hendelse som skaper et valgskred.

Valget er i praksis for eller mot Trump. Velgerne som liker presidenten, stemmer på Trump. De andre stemmer mot Trump ved å stemme på Biden. Forskjellen fra forrige valg er at Joe Biden er akseptabel for mange velgere, mens Hillary Clinton var en polariserende kandidat mange mislikte.

Derfor heter USAs neste president Joe Biden.

PS! Hva mener du? Tar meningsmålerne feil denne gangen også, eller tror du at Joe Bidens ledelse er så stor at han vil vinne?