Norsk børs og valuta får gjennomgå som følge av Donald Trumps handelskrig mot Kina.

Donald Trumps nye tollsatser mot Kina fortsetter å sende sjokkbølger gjennom finansverdenen.

De fleste børser, inkludert den norske, er ned mandag med et fall på 1,6 prosent.

Enda mer tydelig er effekten i valutamarkedet. Den norske kronen svekker seg mot de aller fleste valutaer av betydning mandag.

En euro koster 9,95 kroner, det svakeste så langt i år.

En dollar koster 8,94 kroner, det svakeste siden januar 2016.

100 svenske kroner koster 92,6 norske kroner, mest siden mars i år.

- Det er brutalt det her. Det skjer i forlengelsen av det som skjedde torsdag med nye tariffer fra Trump, sier valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.





Tøff toll

Torsdag kunngjorde Trump at kinesiske varer verdt 300 milliarder dollar får 10 prosents toll fra 1. september.

Den nye tollen kommer på toppen av tollen på 25 prosent som allerede er ilagt andre importvarer til en verdi av 250 milliarder dollar. Det betyr at omtrent alle kinesiske importvarer bremses nå av USAs tollmurer.

- Dette er en betydelig eskalering av handelskrigen, sier Shi Yinhong, professor i statsvitenskap ved Renmin University i Beijing til Financial Times.

Trump-tollen skaper større usikkerhet i verdensøkonomien, noe som stort sett alltid er dårlig er kronen, ettersom investorene i slike tilfeller ofte foretrekker «trygge» valutaer som dollar.

- Kronen er blant de valutaene som har kjørt seg hardest her. Det er en risikabel valuta. Paradoksalt har vi ikke sett en like store svekkelse av den svenske kronen, sier Østnor.

Ingen renteheving

Han sier at forklaringen kan være at mange investorer nå har mistet troen på en ny norsk renteheving i september.

- Det kan virke som om mange har ventet en sterkere krone med bakgrunn i nye rentehevinger fra Norges bank. Nå ser det mindre troverdig ut. Vi ser at mange utenlandske aktører selger kronen, mens hjemlige aktører kjøper kroner, fordi den er billig, sier han.

Han tror den norske kronen kan fortsette å svekke seg i tiden fremover.

- Det er uvante nivåer for kronen, men svakere norske krone er den nye normalen, og sett i det perspektivet er det ikke umulig at vi får se enda svakere krone. Det er historieløst å tro at den ikke kan falle mer, sier Østnor.

Den svake kronen er også dårlig nytt for nordmenn som tar en sen ferie i utlandet.

- Ferien blir nok dyrere enn hva folk hadde ventet på forhånd. Det er ikke ofte det er en så svak krone, i hvert fall på denne tiden av året, sier Østnor.