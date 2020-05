Dragkamp om oljehjelp innleder intens vår på Stortinget

En svært travel vår for finanskomiteen på Stortinget innledes onsdag. Da starter regjeringspartiene samtaler med opposisjonen om krisepakken for oljenæringen.

Regjeringspartiene har tatt initiativ til samtaler med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet onsdag om pakken, etter det NTB erfarer.

Regjeringen har foreslått å gi olje- og gassnæringen en midlertidig utsettelse på skatteregningen. Hovedgrepet er at avskrivingsreglene for investeringer endres.

– Vi har allerede hatt flere konstruktive samtaler med næringen og fått inn ytterligere innspill på pakken, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) til NTB.

– Vi tar med oss disse inn i behandlingen av saken og ønsker å finne gode løsninger for næringen gjennom behandlingen i Stortinget.

Frp, Ap og Sp

Finanskomiteen skal i vår også behandle revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag. Den tredje store saken er en ny stimuleringspakke for økonomien.

Etter det NTB forstår, er planen å rydde unna så mye som mulig av forhandlingene om oljepakken, før man gyver løs på de andre to sakene. Regjeringspartienes mål er en enighet med Frp, Ap og Sp om oljepakken.

Oljebransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet. Hovedtrekkene i pakken ble lagt fram 30. april, mens detaljene kom tirsdag.

Finanskomiteen tar sikte på å avgi saken 4. juni, med behandling i salen 12. juni.

100 milliarder

Frp-leder Siv Jensen har varslet at partiet vil sikre flertall for de delen av forslaget som frigjør penger i oljeselskapene til å kunne investere og trygge arbeidsplasser i leverandørindustrien. Men hun reagerer på at regjeringen foreslår å endre friinntekten.

– Det vil medføre at prosjekter som i dag er lønnsomme, ikke blir det lenger, mener Jensen.

Ifølge regjeringen vil pakken bedre likviditeten i oljenæringen med opp mot 100 milliarder kroner.

– For oss er det viktig å ta vare på arbeidsplassene og den verdensledende kompetansen denne næringen besitter, også for det grønne skiftet, sier Kapur.

Revidert med Frp

For revidert nasjonalbudsjett legges det opp til en normal stortingsbehandling. Forhandlinger med Frp vil starte når partiet har fått svar på sine spørsmål og høringer er gjennomført.

– Vår dør er åpen for forhandlinger, sa Siv Jensen til NTB tirsdag.

Samtidig gjør Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug det klart at det ikke blir aktuelt å være med på å utsette det planlagte kuttet i eiendomsskatten, slik regjeringen foreslår.

Listhaug varsler dessuten kamp for avgiftskutt på sukker, tobakk og alkohol – varer som lokker nordmenn til å handle i Sverige.

Komiteen tar sikte på å avgi saken 12. juni, med behandling 19. juni.

Ny krisepakke – fase 3

Vårens tredje store sak for finanskomiteen er en ny stimuleringspakke for økonomien, av regjeringen beskrevet som fase 3 i krisehåndteringen. Pakken kommer trolig 29. mai.

– Den må handle om nye tiltak, som settes inn på riktig tidspunkt, har riktig omfang, virker raskt og støtter opp under grønn omstilling og vekst, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag.

Stortinget har samarbeidet bredt om de første krisepakkene. Etter det NTB forstår, legges det opp til en bred prosess også om fase 3-tiltakene. Det betyr at regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF kan få et flertall av «firerbanden» Frp, Ap, Sp og SV mot seg i enkelte saker.

Det er uklart når saken bli avgitt fra komiteen, men planen er å behandle den i salen 19. juni.

