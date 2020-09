Dramatikk før TV-debatten: – Vil ha uavhengig inspeksjon

Den første TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden skaper dramatikk lenge før kameraene slås på.

Klokken 03.00 norsk tid begynner den første TV-debatten i den amerikanske valgkampen. Forrige gang ble den tilsvarende debatten sett av omtrent 100 millioner amerikanere.

I forkant av debatten har både Biden og Trumps kampanjer kommet med ulike krav.

Ifølge Fox News, som produserer den første debatten med moderator Chris Wallace, har presidentens valgkampanje foreslått at uavhengige inspektører skal undersøke om kandidatene bruker utstyr for å få råd direkte inn på øret.

Ifølge Trump-kampanjen hadde Biden-kampanjen sagt ja til en slik inspeksjon. Men ifølge nye kilder har kampanjen nå snudd, og sagt nei like før debatten.

Kravet kommer i kjølvannet av at Donald Trump (74) har hevdet den 77-år gamle Joe Biden ikke er mentalt frisk. Han mener at den demokratiske presidentkandidaten ved flere anledninger har brukt manus for å svare på spørsmål fra velgere, og at han ikke er i stand til å stå i en 90 minutters debatt uten hjelp fra rådgiverne.

Talsmann for Trump-kampanjen Tim Murtaugh sa følgende:

– Joe Bidens rådgivere sa for flere dager siden seg enig i en inspeksjon før debatten for elektroniske ørepropper. Men i dag har de gjort en helomvending og sier plutselig nei.

Trumps rådgivere hevder også Biden har ønsket flere pauser under den 90-minutters lange debatten. Det har Trumps rådgivere sagt nei til. Biden-kampanjen har avvist at de har foreslått pauser underveis i debatten.

– Trumps folk virker bekymret for at han ikke vil gjøre det bra i kveld, og gjør allerede grunnarbeidet slik at han kan lyve om hvorfor, sier nestleder i Bidens-valgkampanje, Kate Bedingfield.

Hun legger til at det er absurd med slike inspeksjoner, og at Biden selvsagt ikke skal bruke noen elektronisk ørepropp for å kommunisere med andre under debatten.