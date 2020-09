Dramatisk for julebordarrangørene: – Vi mister 90 prosent av omsetningen

Bjørn Gerry Viksund arrangererl normalt over 10.000 julebord hvert år. I år har det kommet rundt 500 bestillinger. – Viktig at folk ikke slutter å bruke det lokale næringslivet.

Nylig skrev Nettavisen Økonomi om gassoperatøren Gassco, som vil bestille take-away til de ansatte og arrangere digital årsfest fra sofaen. Til tross for at festen blir annerledes, er det viktig for bedriften å bruke penger for å holde liv i serveringsbransjen, ifølge Gassco.

En runde med noen av de største aktørene innen store arrangementer, deriblant julebord, viser at mange bedrifter sitter på gjerdet før årets viktigste sesong for eventbransjen.

– Vi ser ikke noen voldsom pågang på julebord foreløpig. Markedet er avventende. Mange har tentative planer for tilstelninger og julebord, men ser an planene ettersom smittesituasjonen utvikler seg, sier Vidar Eriksen, daglig leder i Z Event.

I begynnelsen av året kjøpte Eriksens eventbyrå opp en konkurrent, og siktet mot å bli bransjens største aktør i Norge. Målet er en omsetning på 175 millioner kroner i år, avslørte Eriksen til Kampanje. En knapp måned senere var samtlige ansatte permittert.

ALVORLIG: Vidar Eriksen i Z Event frykter konsekvensene blir dramatiske dersom bransjen ikke får hjelp fra myndighetene. Foto: Z Event

Satser på take-away-julebord

Bjørn Gerry Viksund er daglig leder i Inventum, en bedrift som driver rundt 20 restauranter og utesteder i Haugesund, Karmøy og Bergen. Inventum leverer også arrangementer og catering, og kan legge til rette for mellom 10.000 og 13.000 julebord hvert år. Så langt i år har konsernet, som i fjor hadde driftsinntekter verdt 175 millioner kroner, mellom 500 og 600 bestillinger til julen.

– Vi hadde en dramatisk vår, en sommer med «all time high»-resultater og en dramatisk reduksjon igjen i august. Nå er vel rundt ti av stedene våre stengt. Vi har rundt 300 ansatte, og cirka halvparten er permittert, sier Viksund.

Han tror koronasituasjonen vil vare til langt inn i 2021, og planlegger for hvordan Inventum kan fortsette å levere tilstelninger og arrangementer fremover.

– Vi har snudd oss rundt og tilbyr bedriftene å ta med det de trenger av mat og drikke, stoler og bord, samt underholdning slik at de kan få full pakke på jobb eller der de måtte ønske å avholde julebord eller liknende, sier Viksund og fortsetter:

– En god del av de som bestiller vil ha julebord som begynner tidlig på ettermiddagen og som kan avsluttes på et fornuftig tidspunkt. Vi har fått god respons hos de ti bedriftene vi har gjennomført opplegget med så langt.

SNUR SEG: Bjørn Gerry Viksund er daglig leder i Inventum, som årlig arrangerer mellom 10.0000 og 13.000 julebord. Så langt i år har Viksund 500-600 bestillinger inne. Foto: Magne Turøy (Bergensavisen)

Også daglig leder Else M. Palmgren i eventbyrået Event.no, som i fjor omsatte for drøyt 24 millioner kroner, har fått langt færre bestillinger i det som normalt er en høysesong for eventbransjen.

– For oss gjelder det å legge til rette for mindre arrangementer, tenke smittevern og tilpasse bookinger som kom før korona. Vi har flere landsmøter der vi lager hybrid-arrangementer. For eksempel kan et stort konsern ha 50 ansatte i henholdsvis Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen - og følge arrangementet digitalt sammen. Vi deler også opp arrangementer i flere dager, sier Palmgren.

FLERE HENVENDELSER: Else Palmgren i Event.no får flere meldinger fra bekymrede kunder om hvordan smittevernsreglene kan overholdes på julebord. Palmgren tar gjerne kunder med på befaring i forkant. Foto: Privat

Event.no arrangerer flest faglige konferanser nå, der mange har behov for å samles igjen etter en turbulent tid for å få tilførsel av faglig påfyll, motivasjon og samhold. Palmgren har også fått en god del henvendelser om julebord.

– Mange har vært urolige nå som smitten har blusset opp, men flere og flere tar høyde for at de nå booker i en koronasituasjon der oppblussing kan skje, sier hun.

Ut mot regjeringen

Z Event-sjef Eriksen mener det er vanskelig for både gjestene og eventbyrået å planlegge for samlinger midt i en pandemi.

– Det er dette som er problemet næringsministeren og myndighetene ikke forstår. Selv om det teoretisk sett er lov til å være 200 personer sammen, så ser vi at reglene kan endre seg slik vi har sett i Bergen og Oslo den siste tiden. Det er lite forutsigbarhet, og det gjør at mange hverken booker eller bekrefter, sier Eriksen.

TOMME LOKALER: Både Bjørn Gerry Viksund i Inventum og Vidar Eriksen i Z Event melder om betraktelig lavere pågang for julebord i år. Foto: Heiko Junge (NTB)

Han er ikke fullt så bekymret for julebordene som han er for den samlede event-bransjen som helhet.

– Hvis næringsministeren og regjeringen ikke får på plass en kompensasjonsordning som kompenserer bortfallet av inntekter slik som vi har sett at kultursektoren har fått, vil det komme mange konkurser. Ingen lukkede næringsliv-arrangementer har fått noe som helst. Når vi får et ras av konflikter og kompetanseflukt nå, hvem skal arrangere Høyre eller Venstres landsmøte neste høst da? Alle som kan lyd og lys og event må finne andre ting å gjøre, sier Eriksen.

– Hva er situasjonen deres nå?

– Regjeringen sier at vi må innovere og skape inntekter fra digitale arrangementer, men det digitale genererer bare rundt 10 prosent av omsetningen vi normalt ville hatt. Vi mister 90 prosent av omsetningen slik det ser ut nå, sier Z Event-sjefen, som i fjor hadde driftsinntekter på rundt 127 millioner kroner.

