Drillo håver inn på finans - men taper stort på korona og EM-utsettelse

Gammelkommunisten Egil Drillo Olsen dro inn millionen i fjor i finansinntekter og bevilget seg et stort utbytte.

Selskapet hans, Drillo AS, er kategorisert under «Treningssentre og andre sportsaktiviteter». Vår mest fremgangsrike herrelandslagstrener i fotball har holdt en del foredrag og har fortsatt oppdrag som ekspertkommentator.

Driftsinntektene til Drillo AS er ikke så mye å skryte av, de falt fra 667.000 kroner i 2018 til 400.000 i 2019.

- Det er inntekter fra litt foredragsvirksomhet. Så holder Arne Scheie og jeg en del quizkvelder, det har faktisk tatt litt av, og så har jeg kommentert litt for TV 2. Men i år blir det lite, og jeg taper masse penger på at EM blir flyttet. Det var snakk om 16-17 kamper, en pakke, sier Drillo til Nettavisen Økonomi.

Det er på finanssiden den gamle landslagstreneren dro inn mest penger i fjor. Finansinntektene økte fra 125.000 kroner i 2018 til pene 1,08 millioner i 2019, som ga et resultat før skatt på nesten 1,4 millioner.

Les også: Drillo-eventyret blir kinofilm

Konservativt

Hvordan plasserer så Drillo pengene sine? Jo, ganske konservativt. Han har et nokså beskjedent beløp plassert i fondet Pareto Shipping, der ligningsverdien ved utgangen av fjoråret utgjorde 13.000 kroner.

Drillo hadde ligningsverdier for 480.000 kroner i rentefondet Danske Invest Rente, men den store plasseringen er i kombinasjonsfondet Danske Invest Horisont 20.

Dette er et fond som har plassert 20 prosent av midlene i aksjer, de resterende i rentepapirer. Ligningsverdien av denne plasseringen ved utgangen av fjoråret var på nesten 4,5 millioner kroner.

- Jeg har ikke noe forhold til disse plasseringene. Jeg har registrert at jeg i 2020 har tapt en del penger i år på grunn av koronakrisen, sier den gamle kortspilleren.

- Så du er ingen gambler?

- Jeg har aldri vært gambler. Det vi spilte om i kort, var bare småpenger.

4,7 millioner

Totalt har Drillo i balansen - oversikten over selskapets eiendeler og gjeld - vurdert kapitalplasseringene til 4,67 millioner kroner. Midlene er bokført til kostprisen, nedskrevet for langvarige verdifall. I tillegg til fondsplasseringene hadde han 87.000 kroner i banken per 31. desember 2019.

Drillo tar ikke ut ordinær lønn av selskapet, men har for 2019 bevilget seg 600.000 kroner i utbytte og ytterligere 700.000 i tilleggsutbytte.

- Ja, det er blitt en del i utbytte. Jeg har et svært hus, en hytte, to biler og datter på 25 år. Det krever mye penger, svarer Drillo og ler.

- Du er blitt en kapitalist på dine gamle dager?

- Jeg tjener ikke penger på andres arbeid, kommer det kontant.

Konfrontert med farens noe sleivete uttalelse om utgiftene, svarer Kine Olsen:

- Jeg betaler for mine egne ting og synes han er litt stor i kjeften, sier hun, og ler hun også.

Les også: Kine Olsen Vedelden er lei av å omtales som Drillos datter

Intet fasitsvar

Lønner det seg alltid å ta utbytte fremfor lønn av skattemessige årsaker? Danske Bank skriver på hjemmesidene at ofte vil en kombinasjon være mest optimalt.

Det avhenger av både størrelsen på overskuddet, den samlede skattesituasjonen og behov for pensjon- og trygdeopptjening. Utbytte gir ikke pensjons- eller trygderettigheter.

Når du tar ut lønn, må selskapet betale arbeidsgiveravgift, og du må betale personskatt, trinnskatt og trygdeavgift. Men selskapet får skattefradrag på det overskuddet som går til lønn og arbeidsgiveravgift.

Hvis du heller tar ut utbytte, betaler selskapet 22 prosent skatt på overskuddet året etter opptjeningsåret. Du må også betale utbytteskatt på pengene etter et lite skattefritt fradrag kalt skjermingsfradrag.

Les også: Tom Hilde og Kine Olsen tar forholdet et steg videre

Gammel AKP-er

Drillo har aldri lagt skjul på sine politiske sympatier. Han var en stund politisk aktiv i den svært AKP (m-l)-bevegelsen og har de senere årene sagt at han sympatiserer med partiet Rødt. I et TV-intervju på 90-tallet ble han spurt om han fortsatt er kommunist.

- Tja, er vel svaret på det.

- Du vet, kommunist er et belastet begrep, som typisk kan defineres i hytt og vær. Hvis en gjør det veldig enkelt, så kan du si jeg tror på det kollektive, og jeg tror på solidaritet og ta parti for de svakeste i de fleste konfliktene her i verden av betydning, så er jeg kommunist.

- Men kommunist i betydningen av at alle skal ha det likt, alle skal gå i frakk og det der, så tar jeg avstand fra det. Det er naturligvis bare tøys, sier Drillo i videoen.

Les også: Lyn får hjelp av Drillo på treningsfeltet

Arbeiderklassegutt

Egil Roger Olsen, som han formelt heter, har rukket å fylle 78 år. Som spiller var arbiderklassesønnen fra Østsiden i Fredrikstad aktiv for Østsiden, Vålerenga, Frigg og Hasle-Løren, og Sarpsborg. Som aktiv fikk han han 16 A-landskamper, men scoret ingen mål.

Drillo ledet A-landslaget i periodene 1990-1998 og 2009-2013 og har også trent det irakiske fotballandslaget. Han ble i 2000 sparket fra trenerjobben i daværende Røkke- og Gjelsten-eide Wimbledon. I tillegg har Drillo trent en rekke norske klubber.

Han tok examen artium, studerte tysk og fransk og tok embetseksamen i idrett ved Norges Idrettshøgskole, der han 1982 ble førsteamanuensis. Drillo har også Norges høyeste trenerutdannelse, UEFA Pro Lisens.