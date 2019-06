Drømmer du om Syden i sommer? Da må du skynde deg

De billigste prisene er blitt dobbelt så dyre på én dag. Reiselivstopp forklarer det med at nordmenn har fått «litt panikk».

- De siste turene til lave priser forsvinner nå i disse dager. Vil du ha en billig tur, så må du skynde deg, sier direktør for Finn Reise, Terje Berge, til Nettavisen.

For en måned siden var det en flom av billige sydenturer tilgjengelig gjennom Finn og andre sider.

De siste ukene, når det nærmer seg sommerferie samtidig som de høye temperaturene uteblir i Norge, er imidlertid pipen fått en annen lyd.

Eksrem økning

Det har gikk en voldsom økning i folk som bestiller billetter på nett og samtidig stiger prisene.

Mens det fortsatt var mulig å få flybilletter nede i 300 kroner til Syden på Finn restplass onsdag denne uken, men dagen etter, torsdag, er prisene nesten dobbelt så høye.

- Du kan si at de laveste prisene har fordoblet seg siden i går, selv om det er fra et lavt nivå. For en måned siden var det masse tilbud på sydenturer, men nå er det veldig lite igjen. Det betyr at nå er det ikke lenge før de siste restplassene går ut, sier Berge.

Han sier at det heller skuffende sommerværet i år forklarer den voldsomme interessen for sydenferier i disse dager.

- Været har mye å si. Nordmenn begynner å se at sommeren i år ikke blir det samme som i fjor. Vi har hatt 20 prosent i salget de siste ukene og da går selvfølgelig prisene opp. Det korrelerer veldig bra med bransjen generelt, sier Berge.

Får panikk

Han sier at med en sommer som i fjor er det naturlig at du tar ferien i Norge.

- Når folk ser at været snur så, får folk litt panikk. Det skjønner at det kanskje ikke blir så fint likevel, og forssøker å få en tur til Syden. Sommerferien er hellig for folk. Du skal ha noen uker med sol, sier Berge.

Kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed i Berg-Hansen sier til Nettavisen Økonomi at hvis et par nå skal reise til Mallorca, må de fort ut med 15.000-20.000 kroner for en uke på hotell. Med flybilletter på 5000-6000 per person, snakker vi om minimum 25.000 kroner i reise og opphold, før det personlige forbruket.

Hellas og Spania er som vanlig mest populært for nordmenn som vil til Middelhavet om sommeren, men det meste er utsolgt. Prisene blir deretter.

Mye for pengene

- Hvor bør solhungrige nordmenn dra uten at det blir altfor dyrt?

- Kreta har fortsatt en del kapasitet, og i Tyrkia får du mye for pengene. Til Kroatia går det mange direktefly, og der er det billig, men til Kroatia ble det fullt ganske tidlig i år. Det er veldig populært å fly til Split og så seile rundt mellom øyene oppe i nord, svarer Maltun Kofoed.

Et land som Portugal er kjent for sine rimelige restaurantpriser. Men hotellkapasiteten i hovedstaden Lisboa er et problem.

- Det er litt ulike priser, men jeg hørte akkurat om et dobbeltrom i Lisboa der ukeprisen gikk opp fra 28.000 til 33.000 kroner på grunn av kapasiteten. Hotellene i Lisboa er nå fulle og har ikke mye kapasitet, sier Maltun Kofoed.

Reiser rundt

Hun sier det er interessant å merke seg at folk allerede nå booker charterpakkene for neste år.

- Og vi ser flere eksempler på at folk ikke har bestemt seg helt for hva de vil, men vil flytte på seg. De flyr kanskje til et sted og tar så toget videre til et annet sted, sier informasjonssjefen.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving sier til Nettavisen Økonomi at det har vært lave priser denne våren, på grunn av lavere etterspørsel enn vanlig.

Så an været

- Det skyldes den fine sommeren vi hadde i fjor, og at mange valgte å se an denne sommeren med tanke på å bestille utenlandsferie. Nå har etterspørselen tatt seg opp, selvsagt som følge av det ustabile været. Derfor øker også prisene, siden vi som resten av bransjen opererer med dynamiske priser.

Med de mener hun at prisene til Ving ikke er dyrere enn normalt, men de er dyrere sammenliknet med for 1-2 måneder siden.

- Nå er det mye som er utsolgt, så noen billige reiser er vanskelig å oppdrive nå som «alle» vil reise, sier informasjonssjefen. De mest populære reisemålene er Hellas, Spania, Kypros og Tyrkia.

Over 11.000

Et søk på hjemmesidene til Ving, viser at den laveste prisen et voksent par må ut med nå i Hellas, er 11.590 kroner for en uke på Falirak i på Rhodos. Det er et 3-stjerners hotell 800 meter fra nærmeste sentrum.

For en uke på Mallorca ligger prisene som nevnt fra 15.000 kroner og oppover for en uke på et 3-stjerners hotell. For de mest populære reisemålene på den svært trafikkerte ferieøya må du fort ut med godt over 20.000 kroner, og så kommer altså flyreisen og personlige utgifter i tillegg.