Drømmetall for Tesla og Musk

Tesla-sjefen Elon Musk bryter ny drømmegrense.

NEW YORK (Nettavisen): Verdiene renner inn hos Tesla-sjefen Elon Musk. Denne uken nådde han en ny topp, og Musks verdi er nå økt til over 100 milliarder dollar for første gang. Det tilsvarer rundt 890 milliarder norske kroner.

Musk bryter dermed verdigrensen på 100 milliarder dollar samtidig som Amazon-sjef Jeff Bezos bryter grensen for 200 milliarder dollar, melder Business Insider.

Ifølge Business Insider har Musks verdier økt med hele 73 milliarder dollar, 650 milliarder norske kroner, siden begynnelsen av året.

I den samme perioden har aksjeverdien på Tesla økt med rundt 400 prosent i 2020.

Flere selskaper har hatt en ekstrem opptur i forbindelse med Korona-pandemien. Ifølge Bloomberg har de 500 rikeste personene i verden opplevd en verdiøkning på 809 milliarder dollar, 7200 milliarder norske kroner, siden starten på året.

Mens Musk har økt verdien med 73 milliarder dollar, har Jeff Bezos hatt en personlig økning på 87 milliarder dollar, 770 milliarder norske kroner.

Ved siden av Musk og Bezos, er det to andre personer som er verd mer enn 100 milliarder dollar, nemlig Bill Gates med 124 milliarder dollar og Mark Zuckerberg med 115 milliarder dollar.

Nye rekorder på Wall Street

På onsdag ble det satt to nye børsrekorder på Wall Street. De to indeksene Nasdaq og S&P 500 hadde begge en ny toppnotering på onsdag.

S&P 500 endte opp 1 prosent til 3478,73 poeng, mens Nasdaq endte opp hele 1,7 prosent til ny toppnotering på 11665,06 poeng.

- Dreier seg om fem-seks aksjer

Facebook og Netflix hadde en kanondag onsdag og endte opp henholdsvis 8,2 prosent og 11,6 prosent. Amazon endte opp 3 prosent, Alphabet 2,4 prosent og Microsoft 2,2 prosent.

- Men om man skjærer gjennom alt, så dreier hele denne oppgangen seg egentlig om fem, seks aksjer, sier Mark Travis, administrerende direktør i Intrepid Capital til CNBC, som blant annet viser til de fem overnevnte aksjene.

- Jeg tror det skaper en aldri så liten røykskjerm med tanke på det som egentlig skjer under overflaten, sier Travis.

