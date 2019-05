Dropper sentrumsbutikkene på grunn av parkeringsmangel

1 av 3 dropper å handle i sentrum på grunn av parkeringsmangel, viser undersøkelse.

Dette kommer frem av en undersøkelse som YouGov har gjennomført for Danske Bank, skriver DN torsdag.

35 prosent sier at de handler sjeldnere i sentrumsbutikker i dag enn for to år siden og 34 prosent oppgir mangelen på parkeringsplasser som årsak.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 1004 respondenter over 18 år i perioden 15.–20. mai.

I Trøndelag og Nord-Norge svarer 43 prosent at mangel på parkeringsplass er grunnen til at de ikke handler i sentrum, skriver DN.

Avisen skriver at den samlede omsetningen i sentrumsområdet Midtbyen i Trondheim stått stille siden 2011. I Trondheim totalt har handelen derimot økt med over 25 prosent. Samtidig har én av fire parkeringsplasser forsvunnet fra sentrumsgatene.

– Bilistene står for en stor del av omsetningen vår. Når du reduserer tilgjengeligheten med bil for raskt eller i for stor grad, vil det før eller siden føre til reduksjon i omsetningen, sier Jørgen Sagmo, daglig leder for klesbutikkjeden Retro til DN.

Danske Bank-sjef Trond Mellingsæter mener det er økningen i netthandel, at vi i større grad handler tjenester fremfor varer, og at folk blir mer opptatt av bærekraft, som driver den langsiktige utviklingen i varehandelen, men påpeker samtidig at det har stor effekt når parkeringsplasser forsvinner på kort tid. Han mener parkeringsmangel kan fremskynde utviklingen.

I hovedstaden har 760 kommunale gateparkeringsplasser blitt fjernet de siste fire årene, men Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstand Forening sier til DN at butikkene i Oslo sentrum gjør det bedre enn i Oslo totalt.