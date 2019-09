Drøye scener i NRK-serien finnes i virkeligheten: Kjøpte prostituert og tok henne med på swingersklubb

Det er ikke bare i NRKs sjokkserie om det norske finansmiljøet det kan gå over stokk og stein. Her er noen av de mest elleville historiene fra Norges finanselite.

I dag har NRKs nye TV-serie Exit premiere, hvor fire menn fra den norske finanseliten har hovedrollene. Nettavisen har sett serien, og historiene er langt over det mange vil definere som sine moralske grenser.

En mann steriliserer seg bak konens rygg mens de prøver å få barn. En annen mann skjærer av øret på en prostituert med en kjøkkenkniv under en vill sex-scene hvor han springer rundt med ereksjon.

Med andre ord er det mye kokain og prostituerte, og pengene sitter løst.

Som å gå i dyrehagen

En av dem som virkelig kjenner finansmiljøet er journalisten Bjørn Olav Nordahl. Han har 13 år bak seg i Dagens Næringsliv, og har skrevet tre bøker om det norske finansmiljøet. Etter romanen «Skyggeland» i 2012 ble den eneste åpne kilden hans banket opp, Ole Aunaas.

Han understreker at hans kunnskap om miljøet er spesielt fra perioden 2000 til 2008.

KJENNER BRANSJEN: Bjørn Olav Nordahl har skrevet en rekke bøker, og tre om det norske finansmiljøet. Han mener deler av bransjen lever som om det ikke finnes én eneste regel de forholder seg til.

– De gutta her er så smarte at de ikke tar reaksjonene direkte på budbringeren. Under hånden har jeg imidlertid fått vite at det har vært betydelige reaksjoner fra folk som mente å kjenne seg igjen. Jeg skal med stor glede se denne serien, sier Nordahl til Nettavisen Økonomi.

– Folk vil nok oppleve det som å gå en tur i dyrehagen, hvor det er noen sjeldne arter som tror de kan gjøre som de vil for å sikre seg og sitt, sier han.

Nordahl peker på en ukultur i deler av det norske finansmiljøet, hvor de legitimerer det meste med å «slippe ut litt steam».

– De har ofte sittet og hatt høyt spenningsnivå knyttet til store transaksjoner. Da er det ingen tvil om at de driver med bruk av prostituerte, bruk av kvinner og dertil hørende kvinnesyn - det er ganske skremmende.

Han er kjapp med å legge til at det er også ordentlige finansfolk som tjener penger på en helt ryddig måte, men at det finnes en del «spissede miljøer», som Nordahl kaller det.

I boken Skyggeland fra 2012 skrev Nordahl om det som kalles gråmarkedet, altså aksjer i selskaper utenfor den offisielle børsen. Men det avdekket også store problemer hos de store, seriøse børsnoterte selskapene.

– Det foregikk samtidig veldig store transaksjoner knyttet til hendelser i store børsnoterte selskap som Norsk Hydro. Der har vi senere dokumentert at kvartalsrapporter var til salgs. Det var en ukultur som noen har tjent veldig mye penger på, sier Nordahl.

– Vanlige folk blir duster

– Det har en selvforsterkende effekt. For mange av gutta blir det vanskelig å komme seg unna når du først er i et miljø. Du vil ikke stikke deg ut, og ikke være med på det andre gutta gjør. Alle har noe på alle, og derfor er det ikke mulig å komme seg unna. Alle vet om damehistoriene, alle vet om snarveiene de gjorde, alle vet om hvordan pengene er gjemt bort. Summen er at det blir en lukket kultur hvor det er nesten umulig å komme seg unna, sier Nordahl.

HEFTIGE SCENER: Det er mye sex, kokain og prostituerte i NRK-serien Exit som har premiere fredag.

Men det er ikke bare ekstravagant livsstil, prostituerte og kokain dette handler om. Det handler først og fremst om penger, og Nordahl mener det er en særegen villighet til å gjøre hva som helst - alt for å sikre bunnlinja.

– Jeg ble veldig fascinert av kreativiteten. Det er mye umoral. Men jeg er fascinert av evnen til å oppnå fortjeneste for å skjule pengene. Enten det er å gjemme pengene i kunst eller investeringer i utlandet. Summen av dette er at vanlige folk som prøver seg som investorer har jo tapt i utgangspunktet. Det er et miljø og en kodeks. De fleste andre utenforstående blir jo bare duster, sier Nordahl.

Hvilken prostituert vil du ha?

Allerede i 2014 forhørte Nettavisen seg rundt i det norske finansmiljøet i forbindelse med premieren til Wolf of Wall Street.

Og det viser seg at det er mange ville historier som skjuler seg bak fasaden av makt og penger.

Det er flere som peker på 90-tallet som et ord for glade gutter med heftige lommebøker. Det ble arrangert kundeturer til Middelhavet og Alpene med lunsjer, middager og innleide damer. Mange norske meglere endte også opp i London, som var finansverdens mekka, og i stor grad fortsatt er det.

En av historiene fra London forteller om en av Norges mest anerkjente meglere som tok med en god kunde i limousin. Samtalen gikk slik da kunden satte seg inn:

Megler: – What do you like, Japanese, Italian, French or Thai?

Kunden: – I eat everything.

Megler: – I am not talking about food!

Mye testosteron

Det var også en kjensgjerning at det gikk heftig for seg på et utall med 40- og 50-årsdager, når gutta har blitt eldre og har mer enn nok penger, og behovet for å bryte ut av A4-livet blir om mulig enda større.

For noen år siden fylte en av de store haiene på Oslo børs rundt år og inviterte med investorkolleger og meglere til Middelhavet. To yachter ble hyret inn, og den største ble fylt med investorer, mens den andre kom sigende etter fylt med aksjemeglere.

ULVEN: I Wolf of Wall Street, som skisserer det heftige livet til finans-akrobat og bedageridømte Jordan Belfort, står Leonardo di Caprio og kaster sedler fra sin nykjøpte 328 fots yacht.

Mannskapet på yachtene var lettkledd og pene - og stort sett bestående av kun ett kjønn.

– Testosteronnivået er jo veldig høyt i bransjen, så da det ble arrangert sykkelkonkurranse fra toppen av et fjell på øya, noe som endte opp med brukne armer og hjernerystelser. Det var galskap, sier en av deltakerne på den famøse turen, til Nettavisen.

Leide Putins palass

En av de villeste festene som noen gang er arrangert må være 50-årsdagen til Christen Sveaas, en av de største investorene på Oslo Børs. Han hyret selveste sommerpalasset til president Putin i St. Petersburg. Over 100 av hans nærmeste venner ble flydd inn fra Oslo.

50-ÅRSDAGEN: Christen Sveaas står for en av de villeste festene fra norsk finans, hvor han leide sommerpalasset til president Putin i St. Petersburg.

Det ble ikke spart på noe.

Gjestene ble druknet i den beste champagnen verden kan by på og det flommet over av den beste russiske kaviaren. Dame Edna ble hyret inn, likeså tenoren José Carreras, Bolsjoj-balletten leverte varene og Elton John ble kronen på verket. I kulissene lurte faktisk Putin selv da Elton John kom på scenen.

– Det er den villeste festen noensinne, skulle jeg tro. Hele gildet må ha kostet et sted mellom 30 og 50 millioner kroner, sier en som kjenner godt til festen til Nettavisen.

Rutefly-Ola

En av Norges største meglerhus tok med seg en av de beste privatkundene til Alpene. De leide privatfly og fløy dem ned. En ekstra kunde som ikke la igjen like mye penger, ville også være med, så han ble sendt med rutefly på grunn av manglende plass i privatflyet. Siden ble han kalt rutefly-Ola, eller Rufo.

Men det var ikke bare på 90-tallet gutta i finansmiljøet strakk seg langt.

Rett før finanskrisen ble en megler hentet inn til en helg i Las Vegas organisert av et amerikansk hedgefond. En av de største suitene på et av de råeste hotellene var naturlig nok booket. Suiten hadde egen privat basketballbane, hvor det litt ut på kvelden plutselig dukket opp nakne glamourmodeller som spilte kamp mot hverandre.

Kjøpte vase til 250.000 kroner som straff

En gang ruslet noen norske investorer og meglere rundt om i Londons finansdistrikt.

De havnet etter hvert under jorden hos London Silver Vaults. De så en fin sølvbolle som en av gutta spurte hvor mye kostet. 12.500 pund sa jenta, litt brydd bak skranken. De gikk videre, før han en bestemte seg for at han ville kjøpe bollen. Han gikk tilbake til jenten, som opplyste at den nå kostet dobbelt så mye.

Investor: – Men du sa den kostet 12.500 pund?

Ekspeditrise: – Det så ikke ut som at du var kunde.

Investor: – Ser ikke jeg ut som en kunde? Her har du kortet.

Investoren gikk i jeans, men ble ordentlig provosert. Ekspeditrisen rødmet og spurte om hun skulle pakke den inn. Ikke faen, svarte investoren, som tok bollen til en kvart million på hodet og marsjerte ut. Da spurte en av de andre som var til stede om hva han egentlig skulle med en sånn dyr sølvbolle hvorav investoren svarte:

– Jeg måtte straffe henne!

Vinspekulasjon

Det går ikke mye i pappvin og taxfree-bestselgere i de engere kretser. Istedet ble det turer til Italia og Frankrike for å besøke vinslott.

En historie er fra da en rekke finansfolk var i Bordeaux i Frankrike, hvor det ble vist frem en magnumflaske fra 1912. Det kostet omtrent 150.000 kroner, og var én av tre flasker i hele verden av sitt slag. En investor kjøpte den på impuls. Da han ble spurt om hvorfor han var gal nok til å kjøpe en vin til den prisen sa han kort:

– Jeg kjenner han som eier de to andre flaskene, så i løpet av 15 minutter i taxien var flasken solgt videre med en heftig fortjeneste.

Finansgutta drar ofte til Alpene for å stå på ski, og på en slik tur i St. Moritz havnet et dusin av dem på en eksklusiv lunsjrestaurant.

Det var langt fra rimelig. Men en av investorene var tungt investert i Norsk Hydro-aksjer.

Ved starten av lunsjen sa han at han skulle ta regningen hvis Hydro-kursen steg i løpet av middagen.

De avsluttet måltidet med å kjøpe en flaske eksklusiv armagnac til 120.000 kroner.

Heldigvis for alle, steg Hydro-kursen, så den dagen var alle vinnere.

– Dere glemmer jeg aldri

Mange år senere var en av gjestene innom samme restaurant, og han så den samme servitøren nordmennene hadde hatt ved den lunsjen.

– Husker du oss, det var vi som kjøpte den dyre armagnacen, spurte gjesten.

Servitøren så på ham, og strakk fingrene ned i brystlommen for å dra ut en kvittering (med ditto tips):

– Dere glemmer jeg aldri.

Releaseparty på Theatercaféen

RELEASEPARTY: Theatercaféen har vært gjenstand for noen heftige fester opp gjennom tiden.

En av de store meglerne på 1990-tallet lånte den nye BMW 650en til en av sine beste kunder. Han rasket med seg sentralborddamen på en liten testtur, tur-retur Oslo til Sandvika på E18. På vei tilbake ble han imidlertid stoppet i 180 km/t og ble idømt åtte dager fengsel.

Da han slapp ut inviterte han til releaseparty på Theatercaféen.

Også laksefiske står høyt på listen til finans- og shippingeliten i Oslo. For noen år siden var flere av Norges største investorer og meglere på laksefiske et sted i Norge. Det var en meget ung og søt jente som serverte dem på kvelden. Da begynte plutselig en av dem å by på en natt med henne. Flere hev seg på og det ble budkrig. Den rikeste vant til slutt.

I 2005 var Nettavisen til stede på Theatercaffen og dekket finansfiffens julebord direkte.

Gipsy Kings i hagen

For noen år siden arrangerte en investor et julebord på en av gokartbanene i byen. Mens gutta nærmet seg slutten av måltidet, begynte plutselig flere av gokart-bilene å kjøre. Sjåførene var norske glamourmodeller.

En av de mest aktive investorene på Oslo Børs arrangerte ett av mange herrelag som årlig avholdes blant gutta i finansmiljøet. Et av Norges fremste kammerorkestre var hyret inn, blant annet en «tubadur». Til maten ble det servert loff, og en av festdeltakerne fikk plutselig for seg at det å hive loffen i tubaen, var smart.

Det medførte at den stakkars «tubaduren» måtte jevnlig plukke ut loff av sin tuba resten av konserten.

Også internasjonale storheter er fløyet inn til Norge. For litt over 10-årstiden sto Gipsy Kings og spilte i en bakgård på beste vestkant i Oslo. Prislapp på godt over en million kroner.

Ut på 2000-tallet skal en stor investor på Oslo Børs angivelig ha kjøpt en prostituert. Dog ikke for egen hygge, men for å ta henne med på en swingersfest. Det endte med at regningen ble noe høyere enn han hadde tenkt seg.