Du får høyere rente på fastrenteinnskudd enn på høyrentekonto

Disse bankene gir deg høyest rente på fastrenteinnskudd.

Du kan binde renten på innskuddet fra noen måneder til 7 år. Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Den mest sannsynlige utviklingen i renten er en ganske så flat utvikling, det vil si at det flytende nivået ikke forventes å endre seg noe særlig.

Slik ser de beste rentene ut med forskjellige bindingstider:

Binding Rente Flytende 2,40% 1 år 2,15% 2 år 2,18% 3 år 2,25% 5 år 2,43% 7 år 2,55%

I dag kan du få opp til 2,40 prosent på en høyrentekonto. Det er mer enn du får ved å binde pengene dine i 1 til 3 år. Du må binde dem i lenger tid før renten blir høyere på fastrenten

De fleste bankene har høyere rente på fastrenteinnskudd.

De fleste større bankene du ser på listen over fastrenteinnskudd gir høyere rente på fastrenteinnskuddet enn på høyrentekontoen.

Hvis du ikke ønsker å bytte bank for å få høyest mulig renten, er det mange banker som gir mye høyere rente på fastrenteinnskudd. Forskjellen er så stor at det ikke vil kunne lønne seg å velge den vanlige høyrentekontoen i disse bankene.

Forskjellen mellom de større bankene varierer fra 0,65 prosentpoeng til 1,40 prosentpoeng.

Her er høyrentekontoene sammenlignet med bindingstid på ett år. Det er dette som er det vanlige tilbudet. Det er få tilbydere fra to års binding. De flytende satsene er renter som gjelder opp mot 100.000 kroner.

Noen av bankene gir høyere rente på høyrentekonto når innskuddet er fra 100.000 kroner eller høyere. Dette ser du i Finn beste høyrentekonto. For eksempel kan du i DNB får en rente på 1,40 prosent på beløp fra 500.000 kroner. Eller få 1,50 prosent ((Smart Kapitalkonto) i SpareBank 1 SR-Bank fra 100.000 kroner

Bank Fast 1 år Flytende Forskjell DNB 2,00% 0,85% 1,15% Nordea 2,00% 0,85% 1,15% SpareBank 1 Nord-Norge 1,80% 0,85% 0,95% SpareBank 1 SMN 2,20% 1,00% 1,20% SpareBank 1 SR-Bank 1,85% 0,45% 1,40% SpareBank 1 Telemark 2,05% 1,40% 0,65% SpareBank 1 Østlandet 2,00% 1,10% 0,90% Sparebanken Sogn og Fjordane 2,00% 0,70% 1,30% Sparebanken Sør 1,80% 0,85% 0,95% Sparebanken Vest 2,00% 0,65% 1,35%

Minsteinnskuddet er for de fleste 50.000 kroner. For DNB er det 25.000, Nordea 15.000, for SpareBank 1 SMN.

Fastrenteoversikten

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre, fire, og fem års rentebinding. Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne ser du hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklassene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Det er Bluestep Bank som topper listen på alle bindingstidene på over ett år. Fastrenten varierer fra 2,15 prosent med en bindingstid på ett år, til 2,43 prosent med fem års binding. Bluestep Bank har ikke noe minsteinnskudd.

På ett års bindingstid har Nordic Corporate Bank den høyeste renten med 2,25 prosent. Minsteinnskuddet er hele 500.000 kroner.

1 år Minste Bank Kontonavn Rente innskudd Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,25% 500 000 Melhus Sparebank Fastrenteinnskudd 14.10.20 2,20% 100 000 SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,20% 250 000 BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 2,15% 0 Voss Sparebank Fastrente 1 år 2,10% 100 000 Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 2,10% 500 000 Fornebu Sparebank Fastrenteinnskudd 2,05% 100 000 SpareBank 1 Telemark Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,05% 50 000 Surnadal Sparebank Fastrente 12 mnd 2,05% 150 000 BN Bank Fastrenteinnskudd 2,00% 0 Nordea Fastrentekonto med bonus 2,00% 15 000 DNB Fastrenteinnskudd 1 år 2,00% 25 000 SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,00% 50 000 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrenteinnskot - 1 år 2,00% 50 000 Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 1 år 2,00% 50 000 Bien Sparebank Bien Fastrente 1 år 2,00% 100 000 Flekkefjord Sparebank Fastrente 12 mnd 2,00% 100 000 SpareBank1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 12 mndr 2,00% 100 000 Grong Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,00% 250 000 Nidaros Sparebank Nidaros Fastrente 2,00% 500 000 Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 2,00% 500 000 2 år Minste Bank Kontonavn Rente innskudd BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,18% 0 Larvikbanken Fastrenteinnskudd 24 mnd. 2,15% 50 000 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 mndr 2,10% 100 000 Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 2,10% 500 000 Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,10% 500 000 DNB Fastrenteinnskudd 2 år 2,05% 25 000 Hjelmeland Sparebank Fastrente 24 mnd 2,05% 500 000 SpareBank 1 BV Fastrenteinnskudd 24 mndr 2,00% 25 000 Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 2 år 2,00% 50 000 SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd. 2,00% 50 000 Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 2 år 2,00% 50 000 Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd – 24 måneder 2,00% 100 000 Jernbanepersonalets Sparebank Fastrentekonto 2 år 2,00% 250 000 Aasen Sparebank Fastrenteinnskudd m/utløp 10.2.2021 2,00% 250 000 3 år Minste Bank Kontonavn Rente innskudd BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,25% 0 Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 2,20% 500 000 Hjelmeland Sparebank Fastrente 36 mnd 2,07% 500 000 Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 2,00% 500 000 5 år Minste Bank Kontonavn Rente innskudd BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,43% 0

Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen, og på bankenes nettsider.