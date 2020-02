Du har blitt mye fattigere de siste årene - disse to grafene viser hvorfor

Én dollar har blitt 67 prosent dyrere. Det betyr at pengene du får i lønn er mindre verdt.

Onsdag koster det 10,14 kroner å kjøpe én euro. Prisen for én dollar er 9,18 kroner.

I begynnelsen av 2013 kostet en Euro 7,3 kroner og en dollar 5,52 kroner.

Det betyr at det for deg har blitt nesten 40 prosent dyrere å kjøpe Euro, og hele 67 prosent dyrere å kjøpe dollar på sju år.

Middagen til 150 euro i Spania koster deg 1500 kroner, i stedet for 1100 kroner.

De fire nettene på Manhattan til 900 dollar koster nå 8200 kroner, fremfor 5000 kroner.

For dollar nærmer man seg den svakeste noteringen siden oktober 2000, da dollaren kostet 9,33 kroner.

Dette betyr svekkelsen for din økonomi

100.000 kroner på konto i 2013 var verdt 18.100 dollar



100.000 kroner på konto i dag, er bare verdt 10.900 dollar

En lønn på 500.000 kroner i 2013, var det samme som 90.500 dollar

Har du siden økt til lønnen med 60 prosent til 800.000 kroner, utgjør dette likevel mindre penger: 87.100 dollar

Noen tjener mye, andre taper mye

Vings informasjonssjef Siri Røhr-Staff sier til Nettavisen at for de som reiser på pakkereiser betyr den svekkede kronen en god del:

- For våre pakkereiser kommer dollarpriser på drivstoff, og euro på hotell inn i bildet, noe som gjør at det er et sammensatt kostnadsnivå. Men alt i alt kan vi si at de fleste kostnader har gått i feil retning for vår del de siste årene, sier Røhr-Staff.

Likevel anses ofte en svak krone som en fordel. Årsaken er at bedrifter som selger produkter til utlandet ofte tjener mer penger når kronekursen er lav. Hvis handlene skjer i dollar, tjener man flere kroner hvis kronen er svak. Om handelen derimot skjer i kroner, blir norske bedrifter mer konkurransedyktig.

Euro-kursen stiger og stiger. Det betyr at norske penger blir mindre og mindre verdt.

Også Oljefondet har gode dager på grunn av den svake kronen: Målt i norske kroner var verdien av oljefondet 1514 milliarder kroner høyere som følge av at kronen var så svak. Dette er derimot rene papirpenger, og sier ikke noe om den faktiske utviklingen på investeringene.

Er i ferd med å bli et problem

Den sterke kronen er derimot i ferd med å bli et problem. Nille-sjef Kjersti Hobøl sa til Nettavisen rett før jul at den svake kronen er kanskje den viktigste grunnen til at konkurser i norsk handelsstand blir stadig mer vanlig:

Det blir rett og slett så dyrt å importere varer, at butikkene ikke å hente inn kostnaden i høyere priser.

Det har vært flere høyprofilerte konkurser de siste månedene. G-sport gikk nylig overende. Det gjorde også Vita før jul. Ting, Notabene, Den Blinde Ku, Loco og selskapet bak Ving har måttet kaste inn håndkleet. Og rusler man rundt i Oslos handlegater, vil man se en rekke tomme lokaler og butikker som melder om at de skal tømme butikken.

Hobøl selv ble hentet inn som redningskvinne etter at DNB valgte å redde Nille gikk over ende i 2018.

I forrige uke kom nye tall som viste at desember, som normalt er den store salgsmåneden inn mot jul, hadde en kraftig nedgang i salget. Med unntak av i matbutikkene, var det stort sett nedgang over alt:

- Byggevarer og møbler var blant næringene som bidro til nedgangen denne måneden. Det samme gjaldt salg av sportsutstyr og fritidsbåter, samt klesbutikker og elektronikk, skriver SSB.

De svake tallene var med på å svekke kronekursen ytterligere.

Frykter for handelens fremtid

Det er ikke bare svekkelsen av kronen som er et problem. Erling Ølstad i Mester Grønn mener de store svingningene også er et problem for handelsstanden. Nylig fortalte han til Nettavisen at de legger inn bestillinger et år før de får leveransene.

- Det mest problematiske er at kronen går opp og ned. En veldig lav stabilitet er utfordrende for alle som driver med import. Ettersom vi er medlem av Etisk handel Norge, plasserer vi ordrene på tørrvarer i Kina og Afrika ett år i forveien. Alle tørrvarer er priset på forhånd, sier Ølstad til Nettavisen Økonomi.

- Men blomster er ferskvare, og når kronen blir så svak, har du en utfordring. Vi må gjøre opp varene samme dagen som vi kjøper dem og kan ikke belaste kundene våre på så kort sikt, fortsetter han

Det gjør at bedriftene må ta kronesmellen selv, og at det kan føre til konkurs.

Klimaet har snudd alt på hodet for Norge

Tradisjonelt har det vært slik at den norske kronen har fulgt prisutviklingen på olje, men den norske kronen har ikke vært med oppturen til oljeprisen etter 2016. Årsaken er langt på vei kampen mot klimaendringer, og utsiktene til betydelig lavere oljeinntekter i tiårene som kommer.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika mener Norge må belage seg på svak krone fremover, med Norge igjen vinner i Lotto med et nytt økonomisk eventyr som olja.

- Da får vi behov for en svak kronekurs og en kurs tilpasset den nye tid. Det er en kurs som skal være vesentlig svakere enn den var i oljealderen, sa Andreassen nylig til Nettavisen.