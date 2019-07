Du kan få dekket egenandelen ved skade på leiebilen

Når du leier bil har du en høy egenandel ved skade og tyveri. Denne egenandelen betaler mange reiseforsikringer, og noen kredittkort.

Det er blitt en vanlig dekning i reiseforsikringene at de også dekker egenandelen du må betale ved et tyveri eller skade på leiebilen. Mange av forsikringsselskapene har to varianter av reiseforsikringen. Det er da på den med utvidet dekning som dekker slike egenandeler.

Det er også noen kredittkort som dekker egenandelen.

For at du i de fleste tilfellene skal få dekket egenandelen ved skade på leiebil må dekningen være minst 15.000 kroner.

Også NAF Veihjelp har inkludert en egenandelsforsikring med 20.000 kroner.

Dette er dekningene i reiseforsikringen

Mange selskap har to varianter av egenandelsreduksjonen. Den billigste varianten har da ikke dekningen av egenandeler, men det har den utvidede dekningen.

Flere av selskapene har ingen beløpsbegrensning, men dekker hele egenandelen. For selskaper som dekker et visst beløp, ligger dette i området 10.000 til 20.000 kroner.

Reiseforsikring Dekning Codan Standard 0 Codan Pluss 20 000 DNB Basis 0 DNB Best Egenandel Eika Reise 0 Eika Reise Pluss 15 000 Europeiske Standard 0 Europeiske Super Egenandel Frende Egenandel Gjensidige Reise Pluss 15 000 Gouda Standard 0 Gouda Super 20 000 KLP Egenandel Landkreditt Egenandel Nemi 10 000 Spb 1 Forsikring Topp 12 000 Storebrand Standard 0 Storebrand Super 10 000 Tryg Standard 0 Tryg Reise Ekstra 10 000

Dette er dekningene i kredittkortet

I noen tilfeller må du betale for denne dekningen. Det varierer fra 90 til 249 kroner.

Kort Pris per år Dekning Coop Mastercard 90 10 000 Gebyrfri Visa 0 20 000 KLP Kredittkort 249 20 000 Norwegian kredittkort 249 20 000 re:member 90 10 000 SAS EuroBonus Amercan Express Card 0 30 000 SpareBank 1 MasterCard 0 12 000 Ya Bank 0 10 000

Forbruker Europa: Leiebil