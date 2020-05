Du kan spare hundretusener på å kutte på nedbetalingstiden

Hvis du benytter rentefallet til å kutte nedbetalingstiden, kan du spare over en halv million kroner i renteutgifter for et større boliglån.

Norges Bank har satt ned styringsrenten til historisk lave 0 prosent, og bankene har stort sett fulgt på. De beste boliglånstilbudene i markedet ligger fra slutten av mai under 1,5 prosent for medlemmer av storeorganisasjoner. For et større boliglån blir det mange tusen kroner i året som du sparer på rentenedsettelsen.

- Har du et lån på 3 millioner med nedbetaling over 25 år, vil du totalt spare 568.000 kroner med den nye renten dersom den er satt ned med 1,25 prosentpoeng, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Hun tar utgangspunkt i gjennomsnittlig boliglånsrente i februar på 3,1 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en boligrente nå på 1,85 prosent, og dette er en rente mange kan oppnå. Ved et boliglån på 3 millioner kroner sparer du faktisk 2000 kroner i rentekostnader per måned som følge av rentenedsettelsen, 1550 kroner etter skatt.

Kutt nedbetalingstiden

Men, det er også en annen måte du kan spare hundretusener på: Å beholde det månedlige terminbeløpet du betaler, men å korte ned på nedbetalingstiden.

- Velger du å betale like mye hver måned, vil du være ferdig med lånet fire år tidligere. Du sparer 695.000 kroner i renter og gebyrer ved et lån på 3 millioner. Har du et høyt boliglån, anbefaler jeg å betale ned ekstra når rentene er lave. Det gir deg en god forutsigbarhet om rentene øker igjen, sier Tvetenstrand.

Hun tror mange ikke er klar over at det over lang tid blir så store besparelser eller at uendret terminbeløp kan spare deg for flere år med nedbetaling.

Sett opp en plan

- Er det et generelt råd når renten faller?

- Jeg tenker i første omgang at når renten går ned, betyr det ganske mye for veldig mange. Spesielt de som har store lån vil veldig tydelig merke effekten av bedre likviditet per måned. Mange vil spare flere tusen kroner på denne rentenedsettelsen her.

- Men først og fremst er rådet å sette opp en plan for hva pengene skal gå til, så de ikke bare forsvinner i det store sluket til regninger og forbruk. Rentenedgangen gir deg en gyllen mulighet til å gjøre smarte grep som du kan tjene store penger på om du er litt taktisk.

Den brutale sannheten er at pengene brukes lettere dersom de blir stående på konto, så sørg for å fordele dem.

Bufferkonto

- Har du kredittkort eller andre forbrukslån, bør du selvsagt prioriteres å nedbetale disse lånene først. Deretter bør du bygge bufferkonto om du ikke har det, anbefaler forbrukerøkonomen.

Er det fortsatt penger til overs, kan nå tiden være inne for å spare langsiktig i fond gjennom en spareavtale. Du sparer da automatisk et fast beløp i måneden og jevner ut kurssvingninger i aksjemarkedet hvis du sparer i et aksjefond.

- Har du en grei belåningsgrad og synes det er greit å holde nedbetalingsplanen på lånet, er denne rentenedsettelsen en veldig god mulighet til å starte med fondssparing. Selv om aksjekursene har gått opp litt fra bunn, får du fremdeles rimeligere aksjer.

- Og gjennom en spareavtale får du spredd denne risikoen. Jo yngre du er, desto mer blir det ut av det, påpeker Tvetenstrand.

Sparer mye

I de disse dystre koronatider er det ikke bare lavere lånerenter husholdningene kan glede seg over. De variable strømprisene er rekordlave, og bensinprisene er også klart ned fra i fjor. I motsatt retning trekker høyere matvarepriser, som er opp drøyt 4 prosent det seneste året.

Men, Tvetenstrand har regnet ut at en familie på fire med boliglån på 2 millioner kroner og «normale» husholdningsutgifter sparer nesten 2000 kroner i måneden etter skatt fra i fjor. Vi snakker om bortimot 24.000 kroner i året (se tabellen under).

MER Å RUTTE MED: En familie på fire med 2 millioner i lån har spart nesten 2000 kroner i måneden fra i fjor, viser beregninger fra Danske Bank. Foto: (Danske Bank)

Da forutsetter forbrukerøkonomen et rentefall fra 3,1 prosent til 1,85 prosent. Det gir en besparelse på 1300 kroner i måneden for et lån som nedbetales over 25 år.

Strømutgiftene i måneden har for gjennomsnittsfamilien falt 500 kroner fra i fjor, det samme har bil- og transportutgiftene. Det typiske matbudsjettet har derimot økt fra 6800 kroner i måneden til 7100 kroner for gjennomsnittsfamilien. Totale månedsutgifter faller fra nesten 41.000 kroner til snaue 39.000 kroner.

Individuelle råd

- Disse 24.000 kronene som familien får mer å rutte med i året, kan de betale ned på lånet eller spare mer langsiktig. Rådgivningen er tilpasset hvilken situasjon du er i, sier Tvetenstrand.

- Hvordan går banken frem nå i disse koronatider?

- Nå er det veldig mange som er permitterte, og det er som prioriteres fra bankene nå, slik at de får en god løsning og trygghet for økonomien sin. Mange opplever at halvparten av låneutgiftene hver måned forsvinner i avdrag, svarer Tvetenstrand.

- Og nå gir bankene avdragsfrihet under koronakrisen?

- Ja, det letter veldig på, og kanskje er det det som skal til for at du økonomisk kommer deg gjennom denne perioden uten at det blir for stor belastning.

Kalkulatorer

Men om du ikke får tak i en rådgiver i bankene raskt, kan du selv gå inn på bankenes nettsider og teste ut en lånekalkulator. Her ser du hvor stor effekt det har ved å betale ned ekstra på lånet. Eller du kan leke deg med en sparekalkulator og se hvor mye det kan gi deg ved å spare gjennom en spareavtale over mange år.

Ett paradoks med det rekordlave rentenivået er at enkelte forbrukslånsbanker nå tilbyr en høyere innskuddsrente enn boligrentene i de ordinære bankene. Disse gode innskuddsrentene gjelder imidlertid for innskudd med bindingstid.

- Vær forsiktig når du velger et fastrenteinnskudd. Da låser du også pengene i en periode, og det er jo ofte en risiko i det hvis renten går opp, advarer Tvetenstrand.