Du må vel ha større ambisjoner enn å sitte i kassa på Kiwi?

Av Lise Nebb Frønes, butikkmedarbeider ved Kiwi Åfjord

21-åringen fra Fosenhalvøya i Trøndelag har gitt Nettavisen tillatelse til å publisere sin personlige Kiwi-hyllest som hun la ut på dialekt på Facebook:

No e itj æ den som kauke høgast eller publisere ailler mest på Facebook, og i alle fall itj egne meininga, men i kveld kjøre vi på!

«Ka e plana di te høsten da, Lise?»

«Ska itj a Lise begynn å studer snart?»

«Åja, ho jobbe i Kiwi? Kom a itj inn på skole?»

«Du e da for smart te å jobb i butikk du, Lise.. Du har itj tenkt å bruk kunnskapen og potensialet ditt på å skaff dæ ei rættlig utdanning da?»

«Du må no ha stør ambisjona enn å sitt i kassen på Kiwi?»

Det her e spørsmål æ får titt og ofte. Spørsmål om koffer æ, som ei ung, klok og oppegående veitj, jobbe i Kiwi – da æ egentlig burda studert og fått mæ en «ordentlig» og respektert jobb. Det e jo nettopp det som forventes av mæ.

For det å sitt i kassen på Kiwi e itj nå å hig etter. Det e jo den verste skjebnen du koinn ha fått i arbeidslivet. Det har i alle fall æ hørt gjennom heile skolegangen. «Pass på så du itj ende opp i kassen på Rema 1000» va og e ei frase æ regne med dæm fleste kjenne te og har hørt. For prestert du itj godt nok på skolen koinn det bli vanskelig å skaff sæ ei utdanning. Og uten utdanning koinn du sjå langt etter en jobb med høg status, og du mått ta te takke med en jobb helt nederst på rangstigen. En jobb som bli sett på som ei nødløsning, fordi du itj har ressursa te nå ainna.

Sjøl gikk æ ut både ungdomsskolen og videregående med gode karaktera. Det teoretiske har aldri vorre nå problem for mæ, og æ fikk alltid hør at æ koinn bli ka enn æ villa. Hvis nånn hadd fortalt mæ på slutten av videregående at æ om få år skoill ha fast jobb i Kiwi, hadd æ mest sannsynlig flira høgt og sagt; nei, no tulle du fælt ja! For æ skoill jo utdann mæ te å bli nå stort og viktig. Æ skoill da vel aldri i verden jobb i dagligvaren (og TRIVES)?

Men livet bli itj alltid som man tenke det, og det e æ EVIG takknemlig for!

Etter to år i Kiwi har æ foinne ut at det å jobb i butikk slettes itj e så værst! Æ elske det. I mine øya e det et fantastisk fint, spennende og variert yrke. For det e jo så my meir enn å «bare sitt i kassen». Det ligg så my kunnskap, iver og hardt arbeid bak! Æ glede mæ te å færra på jobb kvar dag, og æ e stolt over å koinn sei at æ jobbe i Kiwi!

Så for å svar på nånn av spørsmålan:

Nei, æ har ingen planer om å begynn å studer. Det e itj fordi æ itj gidde. Æ har tatt et valg om å bli i Kiwi fordi æ har løst te akkurat det! Æ har foinne mæ en jobb æ stortrives i, og det må jo værra det vi aill ønske å oppnå?

Aill ære te dæm som studere og utdanne sæ, misforstå mæ rett, men det e itj aill som har det ønsket - og det syns æ vi ska respekter.

Vi e avhengig av aill yrkesklassan, og aill jobban e like viktig for at samfunnet ska gå rundt.