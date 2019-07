Du trenger ikke vite mye for å få flere hundre tusen mer i pensjon

Ved å gjøre et lite grep kan det gi deg 500.000 kroner mer i pensjon.

Mye skrives om pensjon, men mange leser nok bare overskriftene på artiklene om teamet før de går til neste sak. «Dette trenger jeg ikke forholde meg til nå», tenker du kanskje når du med lettelse går videre.

Visste du at du verken trenger å vite noe om pensjon eller sette av mye penger for å få mer å rutte med som pensjonist? Ved å gjøre et lite grep kan det gi deg 500.000 kroner mer i pensjon!

Det er faktisk sant det som står i overskriftene. Bruker du 5 minutter i dag, så kan det gi deg hundretusener mer i pensjon når den dagen kommer.

Kan oppleves vanskelig og komplekst

Jeg ser jo når jeg prøver å snakke med vennene mine om dette at de begynner å rulle med øynene bare jeg nevner ordet «pensjon». Jeg forstår jo at jeg er litt farget ettersom jeg har jobbet med dette i mange år.

Sannheten er jo at jeg også rullet med øynene da jeg så ordet pensjon - eller det er en overdrivelse. Jeg reagerte ikke i det hele tatt. Jeg bare bladde straks videre. Men så begynte jeg å jobbe i bank som 30-åring, og da ble kunnskapen og interessen straks en helt annen.

Du trenger ikke kunne mye om pensjon

Hvis du er ansatt i privat næringsliv så finner du en kjempefin oversikt over hva du får både fra staten og fra arbeidsgiver på https://www.norskpensjon.no/ . Jobber du i stat eller kommune finner du best oversikt på NAV sine egne sider. Synes du det er vanskelig å forstå det som kommer frem, er de utrolig hjelpsomme på pensjonsavdelingen hos NAV om du ringer.

Men ved å sjekke hva du får i pensjon, skaffer du deg kun en oversikt. Det gir deg ikke en bedre pensjon. For å få det må du gå inn på ordningen du har via arbeidsgiver. Dette gjelder kun for deg som jobber i det private. Det er få som er inne og tilpasser det valget arbeidsgiver har tatt for deg, og de aller fleste kan ha en stor fortjeneste ved å gjøre tilpasninger her.

Få så mye som 500.000 kroner mer i pensjon

Pensjonsprofilen din er et begrep innen pensjonens stammespråk. Denne sier noe om hvor stor aksjeandel du har i fondssammensetningen din. De fleste arbeidsgivere velger en moderat profil som regnes som en nøytralposisjon. Tidligere var dette 50 prosent renter og 50 prosent aksjer. Når har pensjonsleverandørene endret dette til å ha høyere aksjeandel med en lenger nedtrappingsperiode slik at ikke så mange unge skal ha altfor lite aksjer over mange år.

Jeg gjorde noen beregninger for å synliggjøre hva det kan ha å si å ligge med feil profil for en 35-åring med 550.000 kroner i lønn. Hadde vedkommende blitt i en moderat profil, som er standard, ville det utgjort så mye som 50.000 kroner mindre i årlig pensjon sammenlignet med å endre til høy profil. Det betyr mer enn 500.000 kroner uten at du selv setter av noe ekstra. Hvem vil ikke ha med seg det? Det kan bli mindre eller mer også, men jeg har lagt til grunn bransjens forventning om avkastning da jeg regnet på dette.

Pensjon via arbeidsgiver er den tryggeste langsiktige sparingen du har, for du har ingen mulighet til å ta ut pengene før du skal gå av med pensjon, eller tidligst som 62-åring.

Samtidig har de fleste et oppsett som gjør at risikoprofilen automatisk trappes ned mot pensjonsalder. Som om ikke det er nok er det i tillegg ikke mulig å ta ut disse pengene som en engangssum, de tappes litt og litt hver måned over mange år så pengene får mulighet til å vokse selv når du får utbetalinger.

Til sammen gjør dette at det ikke gjør så mye om verdien svinger underveis i spareperioden. Det er det som må til for at dine penger skal bli mest mulig verdt.

Få hjelp av rådgiveren din i banken

Synes du det er skummelt å ta valget om hvilken risikoprofil du skal ha på pensjonssparingen din på egenhånd, så ta en prat med rådgiveren din i banken så får du en god gjennomgang.

Husk at pensjonen du får fra staten er garantert, så det å ha høyere profil på det som kommer fra arbeidsgiver er på ingen måte gambling - bare sunn balansering.