Dugnadsarbeidet fortsetter: Smiths venner-selskaper med full seier

I fjor sommer skrev Nettavisen Økonomi at Arbeidstilsynet påla to selskaper knyttet til Brunstad Kristelige Menighet (BKM) i Horten å blant annet gi frivillige arbeidere lønn og arbeidskontrakt for innsatsen de yter. BKM avviste at de frivillige presses til å jobbe, slik tilsynet påstod. Menigheten klaget inn saken til Direktorat for arbeidstilsynet.

Både Fellesforbundet og NHO applauderte måten Arbeidstilsynet hadde fulgt opp BKM-selskapene Dal Gård og Adal Multiservice.

Mandag, mer enn åtte måneder etter at Arbeidstilsynet først påla selskapene tilknyttet Smiths venner å stoppe det omfattende dugnadsarbeidet, kommer kontrabeskjeden: Direktoratet for arbeidstilsynet mener BKM Hortens dugnadsselskaper har vært organisert på lovlig vis.

Per Østern er forstander i Brunstad Kristelig Menighet i Horten. Foto: BKM Horten

Mener seg hetset av mediene

- Det har vært ganske tøft for våre medlemmer å oppleve mistenkeliggjøring og gjentakende hets via presseoppslag, og ikke minst i sosiale medier de siste par årene, sier Per Østern, forstander i BKM Horten i en melding.

Østern klaget inn Arbeidstilsynets pålegg til direktoratet, som konkluderer med at det ikke er noe galt med måten menigheten har organisert det arbeidet. Også Brunstad Christian Church (BCC), som har bistått menigheten i Horten i konflikten, er glade for at direktoratet omgjorde vedtaket fra Arbeidstilsynet.

- Dette er veldig gledelig. Vi har brukt mye ressurser på å sette oss inn i lovverket, og gjør det vi kan for å innrette all vår virksomhet slik at den er i henhold til det norske regelverket. Derfor setter vi stor pris på direktoratets bekreftelse på at vår måte å organisere de frivilliges store engasjement på er lovlig, sier Finn Åge Ødegård i BCC.

- Dette er veldig gledelig. Vi har brukt mye ressurser på å sette oss inn i lovverket, og gjør det vi kan for å innrette all vår virksomhet slik at den er i henhold til det norske regelverket, sier BCCs Finn Åge Ødegård. Foto: Brunstad Christian Church

Ødegård understreker at menighetene har et ansvar for de frivilliges helse, miljø og sikkerhet - og sier at uenigheten handlet om lønn til dugnadsarbeiderne. Han mener de frivillige ikke ønsker lønn, men bidrag til den frivillige virksomheten.

- Vi har hele tiden vært helt innforstått med HMS-ansvar overfor de frivillige. Uenigheten med Arbeidstilsynet Sør-Norge har imidlertid knyttet seg til om frivillig arbeid også skal underlegges de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder plikt til å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskriften, sier Ødegård.

- En gledens dag

I tilsynsrapportene skrev Arbeidstilsynet blant annet at menigheten «benytter seg av mye frivillig og ulønnet personale, som medfører at de kan utkonkurrere øvrige virksomheter som forholder seg til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven på pris».

I rapporten reagerte tilsynet på at noen av Brunstad Kristelige Menighets aksjeselskaper innen bygg-, renhold- og restaurantbransjen fremstår som profesjonelle, men i realiteten baserer seg på frivillig arbeid.

Arbeidstilsynets tilsyn ved Dal Gård og Adal Multiservice var andre gang tilsynet aksjonerte mot selskaper tilknyttet Smiths venner. For litt over tre år siden tok Fjordteam AS, som var eid av lokalmenigheten til Smiths venner i Sandefjord, ut stevning mot staten etter tilsynet fra Arbeidstilsynet. Også da fikk selskapet tilknyttet BCC medhold.

- Uten innsatsen fra medlemmene har vi jo ikke grunnlag for å dekke kostnadene til å drive det aktive menighetslivet vi har her lokalt samtidig som vi bidrar til kristent misjonsarbeid rundt om i verden. Derfor er dette en gledens dag for oss, sier BKM Horten-forstander Per Østern.