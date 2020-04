Duket for norsk oljejubel etter historisk avtale

Avtalen hele verden ventet på er veldig godt nytt for norsk økonomi.

Oljeprisen har fullstendig kollapset den siste måneden, både som følge av korona-krisen og priskrig på olje mellom Saudi-Arabia og Russland. Et fat nordsjøolje har falt fra over 60 dollar til nærmere 20 dollar.

På det nivået er de færreste norske oljeplattformene lønnsomme.

USA er med

Søndag kom imidlertid svært gode nyheter for norsk økonomi.

Les også: Norge kan spille en rolle i møtet «hele verden» venter på: – Trump har et problem han må løse

Saudi-Arabia og Russland har lagt konflikten sin bak seg og Opec-medlemmene og gruppens samarbeidsland er enige om et solid kutt i oljeproduksjonen. Det bekrefter Kuwaits oljeminister etter et videomøte søndag.

Med det er det også duket for at oljeprisen kan gjøre et solid comeback.

Det kanskje historiske med avtalen er at ved siden av Opec og land som Russland, har også verdens største oljeprodusent, USA, deltatt og er med på kutt.

Avhengig av Mexico

Avtalen kom imidlertid ikke på plass uten dramatikk.

Les også: 3 grunner til at oljeprisen stuper – dette kan gi fullstendig kollaps

Fredag avtalte Opec-landene at de store oljeprodusentene skulle kutte produksjonen med totalt 10 millioner fat daglig mellom mai og juni i et forsøk på å bremse prisfallet.

Avtalen var imidlertid avhengig av godkjennelse fra Mexico og det var lenge usikkert om det faktisk ville komme.

Det bekreftes også søndag, etter at landenes representanter hadde hatt en videokonferanse.

– Vi kunngjør at vi sluttfører den historiske avtalen om å kutte produksjonen med nesten 10 millioner fat per dag, med start 1. mai, skriver Kuwaits oljeminister Khaled al-Fadhel i en Twitter-melding.

I en egen avtale med USA har Mexico avtalt å kutte dagsproduksjonen med 100.000 fat, mens USA skal kutte med 250.000.