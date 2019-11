Dumper prisen fra 100 til 70 millioner

Prisen for en eksklusiv byvilla på Frogner er satt ned med 30 millioner kroner siden april.

Nettavisen omtalte i april det som da var landets dyreste bolig til salgs: En byvilla til 100 millioner kroner i Sigyns gate 3 på Frogner. Villaen ligger ikke langt fra Kirkeveien og hovedinngangen til Frognerparken (se videoen over, bilder fra Eiendomsfoto AS).

Med Frognerparken som nabo var tilbudet en praktfull villa, oppført i 1918, med et bruttoareal på 947 kvadratmeter og blant annet syv soverom, vinkjeller og en tomt på over ett mål.

Men Nettavisen skrev i september at stjernemegler Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen hadde satt ned prisen med 20 millioner kroner til 80 millioner. Da hadde han ingen kommentarer til det store prisavslaget

- Det er en fantastisk og suverent flott eiendom, en byvilla som er totalrehabilitert til et 2019-hus med oppusset fasade, der eierne har brukt nærmere 35 millioner på oppgraderingen, sier Bonde til Nettavisen nå.

Flere interessenter, men...

- Men det var ingen interesse for å betale 80 millioner kroner?

- Jeg har hatt flere interessenter på høyere nivå enn 80 millioner, men det er stor forskjell på å være interessert og å ha midlene tilgjengelig, svarer Bonde.

Han viser også til historikken til eiendommen som en forklaring til prisavslaget. Villaen ble våren 2017 kjøpt på tvangssalg for 35,5 millioner av eiendomsutvikler Åge Ringdal, men han videresolgte eiendommen nokså raskt, som følge av at sykdom stoppet prosjektet.

Prisen ble bare 31 millioner kroner. De nåværende eierne Jongsbru AS har altså pusset opp for omtrent det tilsvarende. Totale omkostninger ligger derfor tett på den seneste prisantydningen.

For høyt

To uavhengige meglere som Nettavisen snakket med i september, mente at prisantydningen på 100 millioner kroner var 20-30 millioner for høy. Dette, til tross for at en ny eier kan se frem til en strøken, oppgradert villa.

- Det er ikke mulig å få gjort det bedre. Arkitekturen, romstørrelse og det tekniske utstyret i boligen er veldig bra. Alt er nytt, det elektriske anlegget, det er vannbåren varme, nye vinduer, og alt er komplett, skrøt Bonde i april.