Dundrende underskudd for Sats

- Vi er svært bekymret.

I fjerde kvartal traff andre smittebølge Norge og mange treningssentre måtte holde stengt i en lang periode.

Den største treningskjeden, Sats, har mistet ni prosent av medlemsmassen i perioden, og resultatet er sterkt preget av situasjonen.

- Vi er sterkt bekymret for nivået på befolkningens fysiske aktivitet, eller inaktivitet, nå som vi er pålagt å stenge treningssentrene i en rekke områder. Vi er imponert over at våre medlemmer finner alternative måter å trene på, både utendørs og hjemme, men mer en seks av ti uttrykker at de trener mindre nå enn før pandemien. Fysisk aktivitet er viktigere enn noen gang før, og Sats er her for å bidra, sier Sondre Gravir, administrerende direktør i Sats, i en børsmelding tirsdag morgen.

Omsetningen falt fra en drøy milliard til 846 millioner kroner i fjerdekvartalet 2020, sammenlignet med 2019. Driftsresultatet ble - 32 millioner kroner, mot et overskudd på 155 millioner kroner i samme kvartal 2019.

Det tilsvarer en nedgang i omsetningen på 18 prosent og en utvikling i resultatet på minus 120 prosent. Etter skatt sitter selskapet med et tap på 95 millioner kroner.

Har mistet 59.000 medlemmer

Treningskjeden melder at hele 59.000 medlemmer har sagt opp medlemsskapet i perioden. I en børsmelding lister Sats opp følgende nøkkelpunkter fra kvartalsrapporten, utover tallene nevnt over:

En rekke treningssentre i Danmark og Norge måtte holde stengt

Medlemsmassen er redusert med ni prosent

Ni nye treningssentre er åpnet

Sats ser en økende bruk av digitale treningstilbud og satser videre på dette, men det er langt fra nok til å kompenserer for medlemmenes aktivitet på sentrene

I treningskjeden, som ble børsnotert i oktober 2019, har omsetningen per medlem falt fra 813 til 605 kroner i perioden. I Norge alene falt omsetningen fra medlemskap fra 366 millioner til 208 millioner kroner. De samlede inntektene i den norske delen av virksomheten falt fra 473 til 327 millioner kroner.

Har du aksjer i Sats, er verdien redusert med 55 øre per aksje, tilsvarende nær ti prosent det siste året.

