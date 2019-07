Dwayne Johnson blir medeier i Voss of Norway

«Fast and Furious»-stjernen går inn som eier i det norske selskapet.

- Tanken om å eie vann har alltid interessert meg, delvis fordi jeg drikker 15 liter om dagen, sier Johnson, også kjent som «The Rock», på Instagram.

Johnson går som inn som eier i Voss og vil også fungere som strategisk rådgiver for selskapet, ifølge en melding fra vannprodusenten. Han skal bidra med råd ettersom det norske selskapet skal ekspandere til nye markeder, som Kina.

Skal samarbeide

«Som en kulturell leder som vet hva publikum vil ha, vil Johnsons globale inflytelse og ekspertise være uvurderlig når merket blir introdusert til et nytt publikum», heter det i meldingen.

De første resultatene av samarbeidet vil bli lansert i starten av 2020.

- Jeg har drukket Voss-vann i årevis, enten på filmsettet, i «The Iron Paradise» (Johnsons flyttbare treningsstudio, red.anm.) eller med venner og familie. Jeg er glad for at min genuine begeistring for Voss er blitt gjort om til en formell investering og arbeidet med deres eksepsjonelle lederteam for å skape nye produkter og utvikle nye samarbeid. Vi skal bygge store ting sammen, sier Johnson i meldingen.

- Viktig rolle

Ifølge markedsdirektør i Voss, Ariel Boorstin, skal Johnson, som omtales som en av verdens mest innflytelsesrike talenter, spille en viktig rolle i Voss fremover.

Samarbeidet kommer i kjølvannet av en rekke dårlige nyheter for Voss. De siste to årene har selskapet tapt 40 millioner kroner og måtte permittere 65 av 100 ansatte på fabrikken på Voss som følge av at salget gikk dårligere enn ventet.

Samtidig satser selskapet tungt i Kina, spesielt etter at det kinesiske selskapet Reignwood Europe Holdings kjøpte 59 prosent av aksjene i Voss of Norway for nesten én milliard kroner i 2016.

Fabrikken deres åpnet i juni i fjor og produserer sju ganger mer enn det opprinnelige fabrikken på Iveland gjør.