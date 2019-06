Dyar (24) tjente 48 millioner kroner i fjor

Internettgründeren Dyar Al-Ashtari (24) flerdoblet inntjeningen i fjor og endte med 48 millioner kroner i pluss.

(Fredriksstad Blad): – Jeg jobber rundt 12 til 18 timer daglig, inkludert mange helger, fortalte den unge millionæren da Fredriksstad Blad snakket med ham for sju måneder siden i forbindelse med at han toppet inntektslista for unge født etter 1989 med god margin i Fredrikstad.

Nå forteller Dagens Næringsliv at han tjente hele 48 millioner kroner i fjor – og dermed overgikk de samlede årsresultatene for alle årene han har drevet firmaet sitt før 2018.

Det er hovedsakelig søkemotoroptimalisering og synlighet på nett via kanaler som Instagram, Facebook og YouTube firmaet driver med. Det vil si at de lager annonser som gjør bedriftene mer synlige og gir dem flere salg enn tradisjonelle annonser har gjort.

Dyar Al-Ashtari startet selskapet sitt eget selskap så tidlig som i 2013. Ifølge Dagens Næringsliv ligger han, med det siste resultatet til dette selskapets datterselskap, an til et samlet utbytte på 28 millioner kroner siden oppstarten i 2013.