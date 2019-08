Dyre mobiltelefoner gir salgsras i Norge

Nordmenn venter stadig lengre med å fornye mobilen sin. Mobilsalget er ned hele 11 prosent så langt i år.

- Wow, det er mye. Med mindre det skylde at vi er mellom forskjellige mobilmodeller så hørtes det veldig markant ut, sier Eirik Melle, senioranalytiker i Danske Bank, til Nettavisen.

Rykende ferske tall fra Elektronikkbransjen viser at antallet mobiler som ble solgt i Norge falt hele 11 prosent i de seks første månedene av 2019.

Svindyr

Mye av grunnen er at mobiltelefonene er blitt dyrere. De store mobilprodusentene, som Apple og Samsung, har nemlig skrudd prisene kraftig opp den siste tiden og de dyreste mobilene koster nå langt over 10.000 kroner.

For eksempel koster Samsung Galaxy note 10+ nesten 14.000 kroner, mens Iphone XS Max koster er 16.000 kroner.

KRAFTIG NEDGANG: Antallet mobiler kjøpt i Norge er ned hele 11 prosent. Foto: Getty Images

Det er ganske stort fall, men vi kjøper dyre telefoner. Flere produsenter har kommet med toppmodeller som koster godt over 10.000 kroner, og da beholder folk gjerne mobilene lengre, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen på pressekonferansen.

- Det har også vært noe uro i markedet, og alt dette har påvirket nordmenns kjøpsvaner, legger hun til.

Beholder lengre

Hun sier at nordmenn i snitt nå beholder mobilene i nærmere tre år nå,mot halvannet år tidligere.

Apple har også meldt om fallende mobilsalg. Iphone-salget til Apple har meldt om et fallende Iphone-salg i en tre kvartal på rad. Til sammen har inntektene til Apple falt 19 milliarder dollar samtidig som iphonen koster stadig mer.

Selv om volumet på mobiler er ned 11 prosent, er verdien ned bare seks prosent. Det viser at nordmenn kjøper færre, men dyrere mobiler.

Et fall på 11 prosent er uansett en uvanlig sterk nedgang.

- Det tenker jeg er ganske mye ja. Elektronikkbransjen har vokst i flere år ,men marginene har vært syltynne og med sterk konkurranse med noen store aktører, som Elkjøp. De driver aggresive priskampanjer mot hverandre, men har klart å ha vekst, sier Melle.

Han sier at det likevel ikke er overraskende at at høyere pris gir fall i salget.

- Det er ikke så rart at bransjen får en trøkk. Varehandel ikke skal vokse inn i himmelen, men jeg tror ikke vi vil ha vi vil se store videre fall i tiden fremover, sier Melle.

Eksplosjon i sparkesykler

Ellers er det generelt et fall i elektronikkbransjen og den samlede nedgangn er på tre prosent i verdi og seks prosent i volum.

– Elektronikksalget i første halvår går noe ned målt mot samme periode i fjor, men da har vi ikke tatt med salgstallene for nye produkter som el-sparkesykler, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransje, Jan Røsholm, i en pressemelding

Det er første gang bransjen har målt salg av sparkesykler og liknende produkter. I den nye kategorien har hele 30.000 enheter blitt solgt så langt i år.

– Da er det snakk om både de enklere Produktkosten som hooverboards og el-skateboards, i tillegg til el-sparkesykler, sier han.