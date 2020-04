Dyster etterkrigsrekord - nå kan vi ha 360.000 arbeidsledige

Arbeidsledigheten fortsetter å fyke i været, og arbeidsledigheten kan nå være oppe i 13 prosent.

NAV har de seneste ukene lagt frem ukentlige tall for arbeidsledigheten. Kl. 10 kommer de seneste tallene.

Nordea Markets spådde på morgenen at de venter at dagens NAV-tall vil vise omtrent 360.000 ledige i mars, en ledighetsrate i underkant av 13 prosent. Den dystre spådommen er en ledighet på 15 prosent neste måned.

«Tallene er skremmende høye, men mesteparten av dem som nå er permittert vil komme i arbeid igjen når tiltakene mot koronaviruset fjernes», skriver Nordea i sin morgenrapport.

Forrige tirsdag var 291.000 personer registrert som arbeidsledige. Det ga etterkrigshistoriens høyeste ledighet med 10,4 prosent.

Uten sidestykke



– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65.000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291.000, uttalte arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng for en uke siden.

DNB Markets spådde at ledighetsraten ville øke fra 2,3 prosent i februar til 13,5 prosent i mars. Handelsbanken Capital Markets har tidligere antydet at ledigheten totalt sett kunne komme opp i 12-13 prosent i mars, men tror at risikoen ligger på oppsiden, med andre ord en enda høyere ledighet.