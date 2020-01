Ebba Busch Thor (32) gjør enorm suksess i Sverige: – Vi skal ikke være et fristed for islamister

Den halvt norske Ebba Busch Thor har tatt Kristdemokraterna (KD) fra politisk ørkenvandring til målinger på over 10 prosent.

GARDERMOEN (Nettavisen): Mens hundrevis av KrFere sitter parat for å høre på foredrag inne i den store salen, kommer Ebba Busch Thor (32) inn i et lite møterom ved siden av.

Hun smiler bredt og hilser på norsk, og tar øyeblikkelig over hele rommet iført en strålende rød drakt.

Busch Thor er partileder for søsterpartiet til KrF, Kristdemokraterna. Da hun tok over som partileder allerede som 27-åring tilbake i 2015, var partiet på en politisk ørkenvandring med en oppslutning på 2,8 prosent. Nå snuser de jevnlig på tosifret oppslutning.

Ikke redd for konflikt

NORGE: Den halvnorske Ebba Busch Thor (32) er partileder for KrFs søsterparti Kristdemokraterna. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Jeg er alltid redd for å prate om partiets suksess, sier Busch Thor til Nettavisen før hun likevel usjenert forklarer:

– Jeg har vært partileder i fem år, og da jeg begynte var vi på en ørkenvandring og hadde 2,8 prosent oppslutning. Vi rakk akkurat å gå forbi sperregrensen i valget en måneds tid etterpå. Men nå er vi i en helt annen situasjon, med målinger på over 10 prosent, og jeg får veldig positive tilbakemeldinger fra velgerne, sier en lite sjenert partileder.

Hun mener suksessen handler om at Kristdemokraterna ikke lenger er så «snille», og bryr seg ikke fullt så mye om hva andre sier om dem.

– Vi har vært litt engstelige og opptatt av hva andre sier om oss. Enten var vi for snille, vi var for konservative og vi holdt oss bare til noen få saker. Vi har blitt et mye bredere parti, og valgt å gå mye mer i konflikt med de andre partiene, forklarer hun.

– Hvordan gjorde du det?

– Vi har et fast kompass med våre sentrale verdier om nestekjærlighet og stå opp for de svakeste. Men vi må tilpasse det kompasset til terrenget. Det handler om våre viktigste saker som familie, eldreomsorg, helse - og vi våger å gå mer i konflikt.

Ikke fristed for islamister

Slik som da hun nylig skrev en kronikk til den svenske avisen Expressen og hudflettet den svenske regjeringen for å la «islamister gå fritt».

TØFF LINJE: Partilederen vil føre en tøff linje mot islamister. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Det handler om de ekstreme islamistiske lederne i Sverige som er dømt og ansett for å være en trussel for rikets sikkerhet. De ble dømt til utvisning. Men fordi det ble for vanskelig, valgte regjeringen å la dem gå fritt rundt i Sverige. Enkelte av dem var ledere i muslimske forsamlinger og ble hyllet som helter av de forsamlingene, forklarer Busch Thor.

Det ble for mye for Kristdemokraterna. Spesielt når de mener enkelte konvertitter, komofile og andre har uriktig blitt sendt ut av Sverige.

– Konvertitter ble utvist på feilaktig grunnlag, og det er eksempler på både homofile og små barn som blir utvist. Men seks tunge islamister som er en trussel for rikets sikkerhet får gå fritt. Det er selve definisjonen av en mislykket integreringspolitikk. Vi skal ikke være et fristed for islamister, sier hun med streng stemme.

– I lys av en slik tøff politikk. Synes du det var riktig for den norske regjeringen å hente hjem en terrorsiktet IS-kvinne?

– Ut fra hva jeg forstår kommer denne kvinnen til å bli etterforsket, og mest sannsynlig dømt og få en streng straff. Jeg har veldig vanskelig for å se at man skulle ikke hjulpet mindreårige statsborgere. Det viktige er at denne kvinnen blir etterforsket og får sin straff, sier hun.

257 eksplosjoner

– 257 eksplosjoner i fjor, og nærmere 9000 voldtekter. Hva er det som skjer med Sverige?

– Det er flere ingredienser som bidrar til den perfekte stormen der veldig mange uskyldige mennesker utsettes for kriminalitet. De siste fem årene har regjeringen tatt for lett på kriminalitetsbekjempelse. Det er for få politifolk og altfor lave straffer, sier Busch Thor.

– Det er altfor lave straffer i Sverige, sier Ebba Busch Thor. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Men hun mener det hjelper ikke bare med strengere straffer hvis ikke det er nok politifolk til å etterforske og gjøre jobben. Og i Sverige sliter de med å rekruttere nok politifolk.

– Vi kan ikke ha det slik at det er nærmest ingen konsekvenser for å være kriminell i Sverige. Du skal få beskyttelse i Sverige om du trenger det, men da kan du ikke utnytte vår gjestfrihet, sier hun.

Den 32 år gamle partilederen mener at Sverige må være tøffere, om de skal klare å stå opp for de svakeste i samfunnet.

– Mener du Sveriges situasjon handler om innvandringspolitikk?

– Ja, men ikke bare det. Det er en del av det. Skal vi kunne løse problemene må vi erkjenne virkeligheten. Æresvold er en stor del av det, og venstresiden i Sverige har bare sagt at det er det samme som menns vold mot kvinner. Om man ikke forstår at det har en helt annen problematikk, kommer man aldri til å kunne hjelpe de kvinnenene.

– Vårt oppdrag som kristendemokrater, ut fra nestekjærlighet og mennesket i sentrum, er å stå opp for de mest utsatte. Da må vi også være tøffere.

– Men hva vil dere gjøre helt konkret?

– For det første vil vi ha foreldreansvaret tilbake. Det er 12-årige barn som er involvert i narkotika. Det er en viktig forebyggende del, å støtte foreldrene i å sette grenser. Vi må skjerpe straffene, og vi må ha flere politi ute i gatene.

– Det tar tid å rekruttere politi. Derfor har vi foreslått å hente inn igjen pensjonerte etterforskere, slik at vi kan komme raskt igang.

Det er kanskje uvant med en kristendemokrat som argumenterer for strenge straffer, men hun mener dette handler om en balansegang. Og Sverige er i en spesiell situasjon.

– Vi har nærmere 9000 anmeldte voldtekter, men mange av sakene blir bare droppet. Det sier noe om hvilket signal man sender ut til en kvinne som er utsatt for en grov voldtekt, og den bare legges til side fordi vi ikke har nok politifolk.

Må bli strengere

– Man lurer seg selv om man tror det er bare flere fritidsklubber som skal til for å få bukt med kriminaliteten, sier Ebba Busch Thor. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Samtidig kommer partilederen med et lite stikk mot dem som tror løsningen ligger i flere fritidsklubber.

– Man lurer seg selv hvis man tror det er bare flere fritidsklubber som skal til. Det trengs også langt hardere tiltak. Ellers vet de kriminelle at de alltid slipper unna, sier hun.

Den 32 år gamle partilederen har bare positivt å si om Norge. Som halvt norsk selv har hun en stolt tradisjon på fars side av familien. Hennes oldefar stiftet Gresvig Sport (G-sport), og hennes farfar var norsk mester i roing.

Da svenskene avholdt «Allsang på skansen», var Busch Thor hovedtaler iført bunad og veivende med et stort norsk flagg.

– Jeg drar gjerne til Norge for å hente litt energi. Da vi lå dårlig an, betød det veldig mye for meg å dra hit.

Hyller Ropstad

Hun har bare positive ord om KrF-partileder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg er veldig imponert av hvordan han navigerer, og er spesielt stolt over at KrF sitter i regjering. Så jeg håper å få noen gode råd fra Kjell Ingolf, sier hun og ler.

SMIL: Det er bare smil og positive ord når Ebba Busch Thor og Kjell Ingolf Ropstad møtes. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Når vi snakker om sola, dukker den opp. KrF-partileder Kjell Ingolf Ropstad sniker seg inn på møterommet.

De ler, hilser og klemmer.

– Da jeg så det ble åpning for flere statsråder etter Frps exit, så hadde jeg håpet på en telefon. Da kunne jeg kommet hjem, sier Ebba og ler høyt.