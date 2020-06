Eiendomsmeglere i Texas slutter å bruke dette ordet for å beskrive soverom og bad i sine annonser

Det har en forening i delstaten bestemt.

Foreningen for eiendomsmeglere i Houston, som er den største byen i Texas, har bestemt at soverom og bad fremover skal kalles for «primary. På norsk blir det «hoved»-rommet. De går bort ifra «master» etter at flere medlemmer i foreningen hadde klaget over at ordet har assosiasjoner med USAs historie med slaveri, skriver CNN.

Sørstatene, hvor Texas ligger, er kjent i USA for å være konservativt, og denne endringen kommer i kjølvannet av et land som har vært preget av demonstrasjoner og opptøyer i flere uker etter at George Floyd døde i politiets varetekt.

Opprøret fra folk over hele USA har også fått president Donald Trump til å rase. Han har karakterisert demonstranter som terrorister, og krevde at guvernørene i de respektive delstater måtte ta kontrollen tilbake.

- Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet for dem. Jeg handler også raskt og besluttsomt for å beskytte vår hovedstad Washington D.C. Det som skjedde i byen forrige natt var en skam, sa Trump i starten av juni, etter at det var massive demonstrasjoner rett utenfor Det hvite hus.