Eiendomsmeglerne håver inn

Pengene renner inn for landets stjernemeglere.

De selger noen av landets råeste og mest eksklusive boliger her til lands. Slikt blir det kroner i kassen av. Dette er landets mest innbringende eiendomsmegler.

På topp

Det er Fredrik Dyve hos Privatmegleren som hadde den høyeste inntekten i fjor. I 2018 kunne Dyve vise til inntekter på nær 8,4 millioner kroner.

- Jeg har kommet fra en familie uten særlig penger eller midler, men pappa lærte meg å stå på og jobbe hardt i alle ferier fra jeg var liten. Det har gitt meg mye sammen med idretten. Ikke veldig opptatt av hva jeg tjener annet enn at jeg må forsørge familien min og liker å nyte for å yte, kommenterer han.

Også i 2017 stakk stjernemegleren av med seieren. Da trosset Dyve fallende boligpriser og satte ny personlig rekord, ifølge Finansavisen. Da kunne Dyve vise til en inntekt på svimlende 14 millioner kroner.

Han er ansett som en «stjernemegler» i bransjen og har salgsoppdraget for flere av boligene i det høye prissjiktet som er annonsert på Finn.no.

Samme dag som skattelistene ble lagt frem, presenterte også Eiendom Norge boligprisene for oktober. Her har høstkulden slått inn for fullt.

Nummer to

Det er Geilos hyttemegler Christian Haatuft hos Eiendomsmegler som tar andre plassen. Han kunne vise til en inntekt på 5,1 millioner kroner.

Det er også Haatuft skipsreder John Fredriksen gikk til da han ville selge sin luksusleilighet over to etasjer på Dr. Holms Hotel på Geilo.

Leiligheten er på 271 kvadratmeter i toppetasjene på det populære vintersportsstedet, og er i markedet med en prisantydning på 25 millioner kroner.

Eiendomsmeglere som tjente tredje mest er Sandvikas Morten Thøgersen hos Privatmegleren. Han hadde i fjor en inntekt på ca. 4,6 millioner kroner og en formue på 8,6 millioner kroner.

Mens Soliman Sarwar hos Privatmegleren Panorama er den eiendomsmegleren med tredje høyeste nettoinntekt med sine drøyt 4,8 millioner kroner, skriver Finansavisen.

Tar 4. plass

TJENER RÅTT: Eiendomsmegler Jan Fredrik Bonde håver inn. Foto: Sem-Johnsen

Det er heller ikke noe å si på lønningen til eiendomsmegler Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen. Han har solgt en rekke dyre boligeiendommer i de seneste årene.

Bare fra fjorårets sommer og frem til årets sommer hadde Bonde solgt hele 30 boliger i prisklassen fra 30,5 til 62 millioner kroner. Slikt blir det kroner av. I fjor kunne Bonde vise til en inntekt på 4,1 millioner kroner og en formue på 5,4 millioner kroner.

Bonde selger landets tredje dyreste eiendom i det åpne markedet til 80 millioner kroner.

På syvende plass finner vi den første kvinnen. Det er Camilla Sem i Sem & Johnsen Eiendomsmegling. Hun hadde i fjor en inntekt på 3,4 millioner kroner, og en formue på 3,2 millioner kroner.

Selger bolig til 175 mill.

EKSKLUSIVE SALGSOPPDRAGET: Nestor Tom Elliot Johnsen fikk oppdraget med å selge landets dyreste eiendom. Foto: (Sem & Johnsen)

Mens ringreven Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen havner på en niende plass og kunne vise til en inntekt på 2,8 millioner kroner og formue på 3,3 millioner i fjor.

Hans spesialitet er eiendommer i det øvre prissjikt, og fikk tidligere i år oppdraget med å selge landets dyreste eiendom, Østre Holmen Gård, til svimlende 175 millioner kroner.

Johnsen selger også den dyreste eiendommene som er ute for salg i det åpne markedet til 85 millioner kroner. Johnsen var en av av grunnleggerne av Sem & Johnsen Eiendomsmegling, og har siden 1977 arbeidet som megler i foretaket.

