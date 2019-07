Eiendomsskatt: I disse kommunene må hytteeiere punge ut mest

I 16 av landets 20 største hyttekommuner må eierne av fritidsboliger punge ut med eiendomsskatt. En ordfører mener tallene ikke er relevante.

Huseiernes Landsforbund (HL) har undersøkt hva hytteeiere må ut med i eiendomsskatt på fritidsboliger i de 20 største hyttekommunene i Norge. Hele 284 kommuner i Norge har i 2019 innført eiendomsskatt på fritidsbolig.

I tabellen under har vi rangert de 20 største hyttekommunene etter hvor mye en hytteeier kan forvente seg i eiendomsskatt. Utgangspunktet til HL er et areal på 120 kvadratmeter, som nok er en del større enn gjennomsnittet i Norge, men mer relevant for en gjennomsnittlig bolig.

Kommune Eiendomsskatt 120 m2 Skattesats (promille) Fredrikstad 8500 kr 4,25 Røros 7492 kr 3,75 Ringsaker 5088 kr 3,2 Nord-Aurdal 5085 kr 4,5 Hvaler* 5000 kr 2 Ringebu 4390 kr 3,1 Sør-Aurdal 4225 kr 3,25 Ringerike 4140 kr 3 Flesberg 3744 kr 3 Oppdal 3285 kr 3,65 Hol 2700 kr 2 Kragerø 2600 kr 7 Øystre Slidre 2400 kr 2 Trysil 2160 kr 1 Nes* 2047 kr 3 Sigdal 1468 kr 2 Vinje - - Larvik - - Nore og Uvdal - - Sirdal - -



Vi ser av tabellen at Fredrikstad kommune - gitt forutsetningene - topper med 8.500 kroner. Kommunen har 4,25 promille i skattesats, men også et bunnfradrag på 110.000 kroner (ikke med i tabellen).

På andreplass kommer Røros sør i Trøndelag, med 7492 kroner. Her er skattesatsen 3,75 promille, men kommunen har ifølge HL ikke bunnfradrag. Kommunen innførte i 2008 eiendomsskatt for hele kommunen.

Bystyret i Fredrikstad har bestemt at alle som eier eiendom i kommunen skal betale eiendomsskatt. Utgangspunktet for eiendomsskatten skal være markedsverdien. Eiendomsskatt i Fredrikstad omfatter både boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) synes man må ta tallene fra HL med en stor klype salt.

- Det første jeg vil si, er at en gjennomsnittshytte i Fredrikstad ikke er på 120 kvadratmeter. Det er en veldig stor forskjell på sommervillaene på Hankø og gjennomsnittshyttene, så den sammenlikningen er ikke helt relevant, sier Nygård til Nettavisen Økonomi.

- Det andre er at takstene er fra 2005, så egentlig er takstene lave. Vi har hatt en liten justering ved en senere anledning, men takstene er ikke spesielt høye når du ser på verdiutviklingen i perioden, fortsetter ordføreren.

Fantastisk

Nygård sier at etter en liten «borgerlig intermezzo» i perioden 2007-2011, synes han det er fantastisk at eiendomsskatten bidrar til fellesskapet. Årlig tar Fredrikstad kommune inn totalt 260-270 millioner kroner fra denne skatten.

- Det gjør at vi kan utvikle gode tjenester som også våre sommergjester dra nytte av. Midlene går til helse og velferdstjenester og oppvekst i lokalsamfunnet. Kommunen hadde ikke klart å levere disse tjenestene uten denne inntektskilden, sier ordføreren.

Han peker på at Fredrikstad er i omstilling fra en stor gammel industriby til en handels- og servicekommune. Kommunen, med en anslått arbeidsledighet på 3 prosent, har ifølge Nygård lave skatteinntekter. Han mener staten ikke fullt ut kompenserer for ulikhetene i skatteinntektene.

- Og da de borgerlige partiene satt med makten, fjernet de eiendomsskatten, endte det med nedleggelser av sykehjemsplasser, hevder ordføreren.

BETENKT TIL UNDERSØKELSEN: Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap). Ordføreren mener Fredrikstad er helt avhengig av eiendomsskatten som inntektskilde. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Kun 4 av 20

Det er kun fire av landets største hyttekommuner der hytteeiere slipper unna eiendomsskatten: Vinje i Telemark, Larvik i Vestfold, Nore og Uvdal øverst i Numedal i Buskerud, samt Sirdal kommune i den nordvestre delen av Vest-Agder.

En rekke kommuner har innført bunnfradrag. Det høyeste fradraget av de typiske hyttekommunene har Øystre Slidre i Valdres med 450.000 kroner, ifølge HL.

HL anslår for øvrig at opp mot 300.000 hytteeiere må betale eiendomsskatt i Norge. Og - pass på - i noen kommuner er ifølge interesseorganisasjonen eiendomsskatten på hytter langt høyere enn eiendomsskatten på bolig.

Lavere promille, men...

HL advarer hytteeierne mot at selv om en kommune senker promillesatsen, behøver ikke det å bety at eiendomsskatten synker. Huseiernes vaktbikkje peker på at Trysil kommune senket skattesatsen fra 7 til 1 promille, og samtidig innførte kommunen i et bunnfradrag.

Men; HL skriver i et nyhetsbrev at Trysil kommune også benyttet anledningen til å retaksere hyttene, etter 10 år med prisstigning.

Retakseringen gjorde at boligverdiene og ikke minst hyttene hytteverdiene i Trysil fikk en veldig økning i skattegrunnlaget. Utliknet eiendomsskatt sank derfor bare med noen hundrelapper.

De største hyttekommunene (kilde: Huseiernes Landsforbund):

Kommune Fylke Antall hytter Ringsaker Hedmark 7198 Trysil Hedmark 6701 Hol Buskerud 5634 Vinje Telemark 5278 Sigdal Buskerud 4891 Larvik Vestfold 4804 Nord-Aurdal Oppland 4559 Fredrikstad Østfold 4380 Hvaler Østfold 4326

Høyere satser?

Mange av hytteområdene mangler i tillegg grunnleggende infrastruktur som vei, tilgang til sentrale tjenester som vann, renovasjon, kloakk og elektrisitet.

Og det kan se ut som hytteeiere i enkelte kommuner flås ekstra. Bladet Hytteliv skrev i januar i år at flere typiske hyttekommuner med et lavt antall fastboende, bruker høyere skattetakster for hytter enn for privatboliger.

– Eiendomsskatteloven gir kommunene for stor frihet til å fastsette sine egne regler for hvordan eiendommer skal takseres, uttalte styremedlem Trond Hagen i Norges Hytteforbund i vinter.

Hagen mener mange kommuner skattlegger hytteeiere hardere enn fastboende, fordi kommunene mener at hytteeiere har godt med penger og kan betale skatten. Men både HL og Norsk Hyttelag har vært opptatt av at hytteeierne skal få mer makt i lokalvalgene, fordi de bidrar med inntekter tilkommunen.

- Tullete

– Mange hytteeiere er mer knyttet til hyttekommunen sin enn til kommunen hvor de bor akkurat nå. Vi lever lenger, og flere tilbringer store deler av livet på hytta, uttalte nylig generalsekretær i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor, til Aftenposten.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård har imidlertid lite sans for dette forslaget.

- Det er en tullete idé, og da må man først definere hvor folk bor, sier Nygård.

Maks. 5 promille

Eiendomsskatten er en kommunal ilagt skatt som vedtas av de enkelte kommunestyrene. Solberg-regjeringen har redusert den maksimale skattesatsen som kommunene får lov til å ta fra 7 promille til 5 promille.

Det er full klagerett hvis du mener hytta eller boligen din beskattes for høyt. Du har hvert år en klagefrist på seks uker.